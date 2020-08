La pel·lícula de Netflix més esperada pel setembre

Netflix es prepara per sortir de l'estiu amb un conjunt d'estrenes i novetats que faran trontollar la competició de les plataformes de contingut en streaming. La multinacional, a més de ser una de les escollides per estrenar diversos films que havien d'aterrar a les sales de cinema, prepara material propi, amb una pel·lícula destacada per sobre de totes al setembre: The Devil All Time.Aquesta història dramàtica enfocada a la vida rural està dirigida per Antonio Campos -un dels directors de The Sinner, una sèrie triomfadora a la plataforma- presentarà un conjunt d'intèrprets d'alt nivell: Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska i Sebastian Stan, entre d'altres.La història girarà al voltant d'un home (Pattinson), que desesperat per salvar la seva dona, converteix les seves oracions en un sacrifici. Les accions de Russell porten al seu fill Arvin (Tom Holland) a passar de ser un nen que pateix abusos a l'institut a convertir-se en un home que sap quan i com ha de passar a l'acció.

