Iglesias atribueix a l'«horitzó republicà» del partit la investigació sobre el seu finançament

Pero nuestra democracia, el Estado de Derecho y el interés general que proclama la Constitución son las conquistas históricas de los pueblos frente a los viejos poderes y serán nuestra referencia para seguir avanzando. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 14, 2020

El vicepresident segon del govern espanyol i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat que les acusacions sobre el presumpte finançament irregular del partit lila no tenen "fonament", i les ha atribuït a l'"horitzó republicà" que defensen, segons ell, des de la Moncloa. "El finançament de Podem ha estat investigat repetidament i mai s'ha trobat un indici de delicte", ha dit en un fil de Twitter. Iglesias ha denunciat "l'interès d'alguns" en situar aquest tema en l'agenda mediàtica durant mesos, "en lloc de parlar del debat social sobre la monarquia o sobre com utilitzar els fons europeus per a la reconstrucció". "No els donarem aquest gust. Seguirem treballant per defensar l'interès general al costat de la societat civil, des del Parlament i el govern", ha assegurat."Defensar la justícia social i un horitzó republicà com a part del govern té i tindrà costos. Els canvis i el progrés no es produeixen sense la resistència dels vells poders", ha argumentat. Iglesias ha denunciat el "judici mediàtic" i ha lamentat que les "hores i hores de tertúlies, portades escandaloses i telenotícies" no es reparen amb l'arxivament de la causa, ja que "pesa sempre més que el final dels procediments judicials".Iglesias ha recordat altres acusacions de "delictes greus" contra Podem. "Una llista interminable. El final de totes aquestes acusacions és conegut", ha dit, i ha reivindicat que Podem "és la primera força de govern a Espanya que no demana préstecs als bancs ni deu res a les oligarquies econòmiques"."Estem orgullosos com a força política de tenir una caixa de solidaritat amb les donacions que fem de tots els càrrecs públics de Podem de part del nostre sou i que s'utilitza per donar suport a col·lectius socials", ha afirmat Iglesias, sobre la suposada "caixa B" del partit.El jutjat d'instrucció 42 de Madrid té una investigació oberta sobre el finançament presumptament irregular de Podem arran d'una denúncia de l'exadvocat de la formació José Manuel Calvente. PP i Cs exigeixen que Iglesias comparegui al Congrés per donar explicacions.

