Suspesa la Marató de Barcelona pel coronavirus

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit anul·lar definitivament la celebració de la Marató de Barcelona d'aquest any a causa del coronavirus. Malgrat haver-la posposat en el seu moment al 25 d'octubre, i haver estat treballant per adaptar-la a les noves circumstàncies, al final no es farà. La propera edició se celebrarà el 7 de novembre de 2021.



Tanmateix, la Mitjà Marató, avantsala de la Marató, també mou les seves dates i en lloc de celebrar-se el mes de febrer, es posposa el dia 17 d’octubre de 2021.

Tots els inscrits a la Marató 2020 tindran tres opcions disponibles per a la gestió del seu dorsal:

Canviar la inscripció per l’edició del 2021 amb la possibilitat de córrer la Mitja 2021 de forma gratuïta; que se'ls retorni el 75% de la inscripció i una donació voluntària del 25% com a solidaritat amb les despeses que ha suportat l’organització; o bé la devolució del 100% del preu de la inscripció.

Durant els pròxims dies, l'organització contactarà amb totes les persones participants per tal d’informar-les i ajudar-les en la gestió del dorsal.

