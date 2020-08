VÍDEO Netflix presenta una nova èpica caràtula, feta per Hans Zimmer

The Netflix "ta-dum" soundmark is one of the all time greats, but doesn't work as well in a theater because it's only 3 seconds long.



So Netflix commissioned Hans Zimmer to extend it for theaters and ... it's ... so ... good.pic.twitter.com/RGw26vCAGY — Siqi Chen (@blader) August 9, 2020

Netflix ha decidit reinventar l'icònic so que sona a l'inici de les seves produccions i que acompanya l'aparició del seu logotip en pantalla. El servei de streaming buscava alguna cosa més elaborada i grandiloqüent per a aquelles produccions que passin per les sales de cinema i ha encomanat aquesta tasca al compositor Hans Zimmer.El guanyador de l'Oscar a la millor banda sonora ha estat l'encarregat de reimaginar aquest so i convertir-lo en una sintonia més estesa que presidirà les estrenes a la gran pantalla de Netflix. El vicepresident del servei de streaming, Tod Yellin, va compartir com es va gestar el famós ta-dum de Netflix. Original va ser creat per Lon Bender, guanyador de l'Oscar al millor muntatge de so per Braveheart. Es buscava que en escoltar-se s'associés la marca a l'entreteniment, més que a la tecnologia, darrere de ser similar al to d'HBO i fugint de tons similars als d'Apple o Microsoft.Davant la irrupció de Netflix en l'escenari cinematogràfic, la companyia va veure que aquest opening era massa curt en les seves pel·lícules destinades a cinemes, com els casos de Roma, The Irishman, Història d'un matrimonio ​​o Klaus. Per això, el servei de streaming ha optat or crear un nou tema, més extens, per als seus films destinats a passar per la gran pantalla.I així va sorgir la col·laboració amb Zimmer, un dels compositors habituals de Christopher Nolan i amb el qual Netflix va col·laborar amb la música de l'aclamada The Crown. La seva obra ha buscat l'epicitat, emmarcada en el seu característic estil. D'altra banda, hi ha el gest de complicitat final, en el que s'escolta un to similar al ta-dum emblemàtic de Netflix.

