L'Audiència de Barcelona sentencia que no es pot condemnar l'execució de Puig Antich

L'Audiència de Barcelona ha confirmat la decisió del jutjat d'instrucció número 9 de la capital catalana, que va arxivar una querella contra el militar que va signar la sentència de Salvador Puig Antich, un dels últims executats per garrot vil el 1974 per la dictadura franquista.En la interlocutòria, la secció 10 de l'Audiència de Barcelona falla que en aquest cas no pot aplicar-se el delicte per crims de lesa humanitat, i assenyala que "qualsevol altre delicte" que es pogués aplicar estaria prescrit.Aquesta sentència avala l'arxiu de la querella que van presentar el 2017 l'Ajuntament de Barcelona i familiars de Salvador Puig Antich, qui van recórrer la decisió del jutge d'instrucció davant l'Audiència de Barcelona.

