El Govern i l'Ajuntament de Barcelona descarten acusar d'assassinat els terroristes del 17-A

El Govern i l'ajuntament de Barcelona, com a Fiscalia, descarten acusar d'assassinat els dos únics membres de la cèl·lula de Ripoll que encara continuen vius i que seran jutjats pels atemptats de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017, segons explica el diari ARA Els nois són Driss Oukabir, germà d'un dels terroristes abatuts a Cambrils que s'hauria fet enrere a última hora - i Mohamed Houli Chemlal, que va resultar ferit per l'explosió al xalet d'Alcanar i que va precipitar els plans del grup i és per això que els serveis jurídics d'Interior del Govern i el consistori consideren que ambdos joves no són autors materials dels atacs mortals i no se'ls pot condemnar per aquests fets.En contraposció, segons recull l'ARA, el Govern demana una pena de 44 anys de presó pels dos terroristes i vuit pel Saïd Ben Iazza, l'home que hauria ajudat el grup a comprar el material per fer explosius. Per la seva banda, l'Ajuntament eleva la petició als 95 anys de condemna per Oukabir i Houli.Ambdues peticions s'acosten a la de la Fiscalia, que demana 41 anys de presó per Houli, 36 per Oukabir i vuit per Ben Iazza, i contrasten amb la postura de la majoria de les acusacions particulars, que representen a les víctimes i als seus familiars, i de les populars (l'associació 11-M i l'Associació de Víctimes del Terrorisme). Aquestes fan responsables als dos joves de la cèl·lula de Ripoll dels atacs de Barcelona i Cambrils i els demanen la presó permanent revisable i més de 2.000 anys de presó.Els atemptats van ocórrer el 17 i el 18 d'agost de 2017, encara que estaven previstos pel 20 d'aquell mateix mes. Va ser l'explosió sobtada dels explosius que guardaven al xalet d'Alcanar -on va morir l'imama, el germà gran dels Aalla i Houli Chemlal va quedar ferit- que va precipitar l'operació. D'aquesta manera Younnes Abouyaakoub va agafar una de les furgonetes per atemptar a les Rambles assassinant 14 persones a l'acte, mentre que durant la seva fugida cap a l'Allt Penedès en va matar una altra. Va ser en aquell moment quan els agents el van abatre. Ja de matinada, cinc terroristes més van protagonitzar un altre atropellament amb un turisme kamikaze al passeig Marítim de Cambrils i van assassinar una altra dona.

