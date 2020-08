Les discoteques de València hauran de tancar a dos quarts de dues de la nit

Els locals d'oci nocturn de la ciutat de València hauran de tancar a les 1:30 hores de la nit a partir d'aquest divendres, quan s'ha publicat la resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Aquesta és una de les mesures aprovades pel govern valencià per frenar l'expansió del coronavirus, i que estaran en vigor durant 14 dies. També s'inclou la limitació de fins a un màxim de 15 persones a les reunions privades.

Sanitat justifica aquestes mesures addicionals amb l'increment de casos en les últimes setmanes registrats a la ciutat, que s'han donat especialment en franges d'edat joves i adults, i per seguir les directrius de l'OMS i del Ministeri de Sanitat d'evitar qualsevol esdeveniment massiu.

Per això, en la resolució es limita l'aforament del sector d'hostaleria, restauració, oci nocturn, espectacles culturals a l'aire lliure i zones comuns d'hotels al 60%. A més, bars i restaurants han d'assegurar la distància física d'1,5 metres entre les taules, amb una ocupació màxima de 10 persones per taula o agrupació de taules. Sanitat permet l'accés a l'interior i el servei en barra si es manté aquesta distància.

Així mateix, bars, restaurants, pubs i discoteques hauran de tancar com a màxim les 1:30 hores de la matinada i a partir d'aquest moment no es permetrà l'accés de clients ni se servirà cap consumició. A més, des de les dotze de la nit el consum de productes o begudes de l'establiment es realitzarà exclusivament en les terrasses, asseguts en taules i queda totalment prohibit fora d'aquesta àrea. Les discoteques no podran tenir pistes de ball, espai que s'ocuparà amb taules, i es prohibeix el "botellón" al carrer o espais públics.

De la mateixa manera, a partir de la mitjanit només es podrà transitar per les àrees comunes dels centres comercials per accedir o sortir dels locals d'hostaleria o de lleure però sense poder romandre ni consumir en aquestes àrees.

Per la seva banda, les activitats d'animació o classes grupals d'hotels seran per a un màxim de 25 persones, mentre que en les activitats i espectacles culturals a l'aire lliure s'ha de garantir la distància de seguretat interpersonal o, si no, mesures alternatives de protecció física.

