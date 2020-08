ERC eleva el to contra el PSOE i Podem i els retreu ser «còmplices» de la Casa Reial

ERC exigeix al govern espanyol format pel PSOE i Podem que deixi de ser "còmplice" en els casos de corrupció que afecten la monarquia i que han portat Joan Carles I, rei emèrit i pare de l'actual cap d'Estat, a fugir d'Espanya . En declaracions als mitjans des de Lledoners, el vicepresident Pere Aragonès ha assegurat que el govern espanyol -de qui els republicans van facilitar la formació amb la seva abstenció en la investidura de Pedro Sánchez- ha d'anar "fins al final" a l'hora d'esclarir els casos que afecten la monarquia. "Tenen aquesta obligació", ha remarcat Aragonès, que s'ha citat amb Oriol Junqueras i Raül Romeva, amb els quals també ha tractat l'horitzó electoral català."Si el PSOE i Podem volen defensar la seva posició com a demòcrates, han de posiconar-se clarament per saber tota la veritat dels negocis de la monarquia espanyola. Tenim dret a saber on és Joan Carles I, els negocis que ha fet, i tenim dret a saber fins a qui punt hi estan implicats la resta de membres de la família reial", ha apuntat Aragonès, que ha celebrat que la Fiscalia hagi arxivat la el cas sobre les injúries a la corona que hauria protagonitzat fa unes setmanes. El vicepresident ha volgut assenyalar que la monarquia espanyola és "antidemocràtica" i que cal preservar la llibertat d'expressió.Pel que fa a les eleccions, l'home fort de la direcció d'ERC ha evitat fer qualsevol comentari que polemitzés amb Junts per Catalunya (JxCat), i ha assenyalat que els republicans estan preparats per "assumir responsabilitats". "Necessitem que hi hagi un pas endavant per reforçar el bon govern republicà i reforçar les majories independentistes al costat de la reconstrucció econòmica i social. Sempre anem en positiu. Som els de les solucions, no posem pegues. Desbrossem el camí, no critiquem els que avancen", ha apuntat Aragonès, que no s'ha referit al pols per la resolució antimonàrquica

