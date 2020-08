El govern espanyol prohibeix fumar a l'aire lliure i tanca les discoteques

Bateria d'ordres i recomanacions del govern espanyol davant l'augment de brots en diversos punts de l'Estat. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reunit d'urgència el consell interterritorial de salut per abordar la situació de l'epidèmia a Espanya i, per unanimitat, s'han aprovat onze ordres, tres recomanacions i una observació que afecten diversos àmbits i suposa un seguit de limitacions. Tot plegat, amb l'objectiu de reduir el nombre de contagis a l'Estat, que ahir va arribar a prop de 3.000 en 24 hores.Així, s'ha acordat prohibir fumar a l'aire lliure quan no es pugui mantenir la distància de seguretat i també s'ha ordenat tancar totes les discoteques i locals d'oci nocturn de l'Estat. "Són decisions coordinades en matèria de salut pública i són d'ampliació obligatòria en totes les comunitats", ha dit el ministre en roda de premsa. Catalunya ja es plantejava ahir prohibir fumar al carrer i les discoteques ja estan tancades des de fa dies.Les mesures també fan referència a l'àmbit de l'hosteleria i la restauració, que hauran de tancar tots a la una de la matinada com a molt tard i no podran acceptar clients a partir de les dotze de la nit. A més, el ministre ha recordat l'obligatorietat de garantir la distància de seguretat entre les taules i a la barra, i la limitació de 10 persones com a màxim a les taules. Pel que fa a les residències, s'hauran de fer proves PCR a tots els nous ingressos i als treballadors que tornin de vacances. Les visites s'hauran de limitar a una persona per resident i s'hauran d'escalonar per evitar aglomeracions. També s'hauran de limitar al màxim les sortides dels residents.En relació als esdeveniments i actes multitudinaris, el govern espanyol ha ordenat que les autoritats sanitàries facin una avaluació del risc de cada esdeveniment concret, i s'estableix l'obligació de fer cribatges per PCR en grups específics en cas de brot, especialment en les poblacions de risc. Illa també ha remarcat que el botellón està prohibit i ha instat als ajuntaments a adoptar les mesures pertinents i imposar les sancions acordades.Pel que fa a les recomanacions, Illa ha demanat a la ciutadania que limiti les trobades socials als seus grups de convivència estable. "Tot allò que sigui trobades fora d'aquests grups, es demana limitar-los al màxim", ha dit. També ha recomanat limitar les trobades a grups de deu persones i que les residències facin proves PCR regularment. El ministre ha recordat també que les comunitats autònomes han de disposar dels mecanismes de detecció precoç i capacitat de diagnòstic acordades durant la desescalada. "Tothom haurà de fer els esforços, si no els ha fet ja, de posar-se al nivell acordat", ha remarcat Illa.De tota manera, el ministre ha dit que la situació actual no és la del març i la pressió hospitalària és molt més baixa. Tot i així, ha dit que no es pot permetre que hi hagi un increment de casos i per això s'han acordat, per unanimitat amb les comunitats autònomes, aquesta bateria de mesures, per aconseguir estabilitzar els casos arreu de l'Estat.

