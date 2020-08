Dos detinguts per conduir beguts a Salou i Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han detingut avui, amb poc més de 3 hores de diferència, dos conductors per donar positiu en les proves d'alcoholèmia.Aquesta matinada, agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) es trobaven a la carretera C-14 fent un control de pas preventiu quan han aturat un vehicle. Els agents han vist clarament que el conductor anava begut i desprenia una forta olor alcohol.Tot seguit, han informat als agents de trànsit que s'han desplaçat al lloc i li han fet la prova d'alcoholèmia al conductor que ha donat una taxa de 0,87 mg/l, més de tres vegades la taxa permesa. A més, han comprovat que l'home no disposava de permís de conduir per no haver-lo obtingut mai, fet que suposa també un delicte contra la seguretat del trànsit.Els agents han immobilitzat el vehicle i han detingut el conductor que passarà durant les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.La segona detenció ha estat aquest matí a les 7.50h a la carretera C-31b a Tarragona. Els mossos han estat requerits arran d'un accident d'un vehicle que circulava en sentit Tarragona, ha sortit de la via i ha impactat contra la barrera de seguretat.En la maniobra, el vehicle ha provocat danys a un altre cotxe que circulava en sentit Salou ja que amb el cop ha fet saltar unes pedres que han impactat contra l'altre vehicle.Fins al lloc dels fets s'han adreçat tres patrulles de mossos. Els agents de trànsit li han fet la prova d'alcoholèmia al conductor i el resultat ha estat positiu amb una taxa de 0,44 mg/l. Per tot plegat, l'home ha quedat detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit.

