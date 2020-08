Els hospitals de Madrid, en alerta pels brots descontrolats

Els hospitals de Madrid contenen l'alè davant la crescuda de nous ingressos pels brots. Centres com el 12 d'octubre o l'hospital de Móstoles han iniciat un pla de reorganització davant l'augment dels casos que, segons informa El País , ja comença a preocupar als sanitaris. Dijous hi havia 618 ingressats, quan fa 15 dies només n'hi havia 128.L'hospital 12 d'Octubre és el centre amb més ingressats, té 71 persones a planta i sis a UCI. El centre ja ha posat en marxa un pla de flexibilització per poder habilitar altres plantes per malalts de Covid-19 o deixar de programar intervencions a quiròfan que necessitin hospitalització. Així ho recull el diari, que també ha parlat amb els sanitaris de l'hospital de Móstoles, què després del 12 d'Octubre, és el que té més volum de pacients.El centre compta amb 40 ingressats i quatre en UCI, i també està reorganitzant l'hospital de cara al possible augment: han suspès els casos de cirurgia major que necessiti estar més dies ingressat i també ha anul·lat l'activitat programada de fibroncoscopia. Altres hospitals com La Paz i el de Getafe també estan adoptant mesures.La falta de rastrejadors és suma a aquesta preocupació. Un infermer entrevistat pel mateix diari, explica que al no haver-hi rastrejadors suficients "que no es que no els aconsegueixin, és que no els volen tenir, no sabem per on vindrà el cop ni com de fort serà".Els contagis a la comunitat de Madrid segueixen augmentat, amb 720 nous el dijous, que suposa 66 més que el dia anterior. En total hi ha 618 ingressats i 82 a UCI. Els morts es situen en quatre persones, la mateixa xifra que els dos dies anteriors.

