L'OMS recorda que no està provat que el coronavirus es contagiï a través dels aliments

Fins al moment no s'han registrat casos de transmissió de Covid-19 en el menjar, segons ha ressaltat aquest dijous l'Organització Mundial de la Salut (OMS) després de l'alerta de les autoritats xineses que unes ales de pollastre congelades importades del Brasil donessin positiu per coronavirus.La doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l'OMS, ha explicat en roda de premsa que entre els més de cent mil paquets inspeccionats només van trobar menys de deu infectats. El director d'Emergències de l'OMS, Mike Ryan, ha afegit que les persones ja estan prou espantades amb la Covid-19, pel que és important fer un seguiment de prop d'aquestes troballes perquè la gent continuï amb les seves vides quotidianes sense més temors."No hi ha problema amb la cadena alimentària, per ara ja hi ha prou problemes ... Seguirem investigant la situació, però no hi ha evidències que la cadena alimentària estigui participant en la transmissió d'aquest virus", ha assenyalat al respecte.Davant la qüestió de si hi ha evidències que alguna persona s'hagi infectat de coronavirus més d'una vegada, la doctora Van Kerkhove ha apuntat que alguns països van suggerir aquesta possibilitat però que no s'ha confirmat fins al moment i que s'està intentant trobar els casos on s'hagués produït aquesta situació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor