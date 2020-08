El turisme repunta a Barcelona i dona aire a hotels i restaurants

No hi ha turistes que vinguin de lluny ni alemanys, després que Merkel considerés Espanya com "una zona de risc"

"Remuntar dependrà de la política, perquè la gent té ganes de sortir, menjar fora i viure”, diu un restaurador de la Boqueria

Tot i que hotels i restaurants no faran l'agost aquesta temporada, alguns noten un petit increment del turisme i, amb això, una empenta al seu negoci. Amb l'arribada de l'estiu i l'obertura de fronteres, més passatgers viatgen cap a Barcelona: gairebé un milió de vols d'avió durant el juliol, quan al maig fregaven els 50.000 i al juny els 150.000. Però res tenen a veure aquestes xifres amb anys anteriors, quan Catalunya rebia cada any 19 milions de visitants. Ara, la davallada del turisme respecte al 2019 és d'un 87%. Però es preveu que la segona meitat de l'any alleugereixi la patacada i aquesta xifra es redueixi al 60%, segons la Generalitat.El sector hoteler és qui ho viu més de prop.ha pogut parlar amb alguns d’ells, que asseguren veure un bri de llum enmig d’una temporada per a l’oblit. “Estàvem en uns nivells molt baixos d’ocupació, un 20%, però des de fa una setmana i mitja que estem en un 70%”, expliquen des de l’hotel H10 Cubik de Barcelona. Comenten que això ha servit per treure gent de l’ERTO i reincorporar-la a la feina.La tònica es repeteix en els hotels catalans: el turista és francès, que agafa el cotxe i aprofita per venir aquí. També es comencen a veure, segons afirmen fonts del sector, alguns visitants italians. Això sí, els turistes asiàtics, russos o, en definitiva, els que vénen de ben lluny encara no han arribat. I se'n veuran encara menys d'alemanys. El govern d' Angela Merkel va concloure que Espanya -a excepció de Canàries- és una "zona de risc" i recomana no viatjar-hi. Qui sí que ho ha fet són els turistes de proximitat. La incertesa de viatjar fora i travessar fronteres ha fet que els visitants catalans i espanyols siguin alguns dels clients estrella del sector, afirmen des del sector hoteler.“Hem vist un increment en els últims dies, les habitacions s’omplen sobretot durant el cap de setmana”, asseguren fonts de l’Hotel Duquessa Cardona, a la capital catalana. Manifesten que durant els dies de la setmana la clientela torna a baixar. És per això que no preveuen que hi hagi un augment de turistes gaire pronunciat en el que queda de temporada.Però no tots viuen aquesta petita empenta turística. Alguns dels hotels més sofisticats i dedicats a un públic exclusiu diuen no registrar bones xifres i prefereixen evitar declaracions. “Estem oberts, però no podem donar-te més informació, és confidencial”, explica un famós hotel de Barcelona. D’altres asseguren que tenen un 30% de les habitacions, però “que no veuen la llum”. Tampoc creuen que l’agost els salvi la temporada i, com explica un altre hotel, els petits rebrots que s’han viscut les últimes setmanes -tot i que controlats- no han ajudat.En aquest sentit, el Gremi d'Hotels de Barcelona sosté que han donat l'estiu per perdut des del principi i no hi veuen una clara millora. "Molts països recomanen no viatjar a Espanya i fer quarantenes; tenim una ocupació d'entre el 10 i el 15%". D'aquesta manera, Manel Casals, director general del Gremi, assegura aque alguns missatges dels governs han espantat el públic internacional. "No han estat curosos tenint en compte que vivim del turisme, i l'hem de saber cuidar", manifesta Casals. És per això que reclamen ajudes directes a l'hostaleria, "tal com es va fer amb el sector bancari", asseguren. A la capital catalana tan sols un 20% dels hotels estan oberts, alerta el Gremi d'Hotels.La restauració també viu una conjuntura semblant. El restaurant Quim de la Boqueria, al mercat homònim, explica que en ser una zona del centre i turística la davallada és considerable. Però sostenen que en aquests dies d’agost el negoci s’està animant, arriben més turistes i que estan millor que fa unes setmanes. Que acabin sortint-se’n és un altre tema. “Remuntar dependrà de les mesures sanitàries i la política, perquè la gent té ganes de sortir, menjar fora i viure”, expliquen des del restaurant.Malgrat que hi hagi aquest repunt de visitants a l’agost, fonts del sector apunten que els establiments dedicats al turisme són els que més estan patint. Però el món de la restauració és heterogeni, i no tots viuen del públic estranger. D’altres tenen un públic més local i consolidat, un fet que els suposa un petit alleujament. Tot i això, la immensa majoria d'establiments de la capital catalana estan a la corda fluixa segons el Gremi de Restauració, que afirma que gairebé un 40% de bars i restaurants de Barcelona es plantegen tancar per la pandèmia.

