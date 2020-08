VÍDEOS Desarticulat un grup criminal que capturava i traficava clandestinament fauna protegida

🔴 Desarticulem un grup criminal que es dedicava a la captura, tràfic i comerç clandestí de fauna protegida.



⚠️ Durant l’operatiu s’ha efectuat l’entrada i registre a un habitatge de Sabadell on s’han intervingut 260 exemplars d’ocells protegits destinats al comerç il·lícit. pic.twitter.com/Iw8gtItE9F — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 13, 2020

⚠️Intervenim 1.214 ocells protegits a dues persones que els transportaven per a la seva comercialització il·lícita

👉Ho posarem en coneixement de la Fiscalia de Barcelona per un presumpte delicte contra la fauna i de falsificació documental

➡️Més info👉https://t.co/1yxrmfN2Gg pic.twitter.com/FUnytNp8ff — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 2, 2019

Els Agents Rurals han desarticulat una organització criminal dedicada a la tinença, el tràfic i el comerç d’espècies protegides. Les investigacions apunten que els membres d’aquest grup organitzat exercien diferents tasques: uns aconseguien ocells caçats furtivament a la província de Cadis; altres transportaven periòdicament els ocells capturats il·legalment des d’Andalusia fins a Catalunya on, finalment, una tercera part del grup s’encarregava de comercialitzar els ocells a mercats clandestins de diferents ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona.El passat 7 d’agost, després de mesos d’investigació, es va efectuar l’entrada i escorcoll d'un domicili de Sabadell, on s'han intervingut un total de 260 ocells de cinc espècies diferents: 117 caderneres, 68 pinsans comuns, 46 verdums, 15 passerells comuns i 14 pinsans mecs.Les aus es trobaven engabiades i en voladores ubicades en diverses habitacions de la planta baixa de l’habitatge en condicions molt deficients de manteniment i benestar animal, sense disposar de cap llicència municipal d’activitat ni declaració de nucli zoològic. La persona a qui se li han intervingut els ocells seria reincident, ja que havia estat condemnada recentment mitjançant sentència ferma per un delicte contra la fauna.Durant l’escorcoll també s'han trobat indicis documentals de les transaccions econòmiques il·lícites i 19.500 euros en metàl·lic procedents del comerç clandestí de fauna. Els presumptes fets delictius derivats d’aquesta actuació poden ser constitutius de diversos delictes continuats contra la fauna, de maltractament animal i d’organització criminal.Les actuacions practicades han sigut dirigides pel Jutjat d’Instrucció número 1 de Sabadell en coordinació amb la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Els ocells intervinguts passaran una revisió veterinària i iniciaran la seva recuperació i reintroducció al medi natural.Els Agents Rurals van fer-se, l'agost de 2019, amb 1.214 ocells protegits provinents d’Andalusia. Era una actuació que es va produir al peatge de Martorell de l’AP-7 i va permetre identificar a dos dels presumptes traficants.La informació obtinguda d’aquella operació ha permès descobrir que els traficants continuaven amb les activitats il·lícites. Els agents havien detectat que per evitar ser sorpresos i esquivar la vigilància policial, el grup havia canviat el modus operandi utilitzant diferents vehicles llançadora per alertar de possibles controls policials i poder avisar a un segon que transportava els ocells.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor