La Fiscalia arxiva la investigació contra Aragonès per injúries a la corona

Vam dir que no ens farien callar i no callarem. Seguirem dient ben alt que la monarquia és una institució antidemocràtica i corrupta.



Sembla que s’arxiva la denúncia de la mateixa manera que es va obrir, sense notificar-nos res.



A Catalunya, independència i república! https://t.co/iq1Yv5FNr4 — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) August 14, 2020

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat la investigació que va obrir fa uns dies per les declaracions de Pere Aragonès, Teresa Rodríguez i Ana Pontón, dirigents d'ERC, Adelante Andalucía i el BNG, contra la monarquia espanyola. Segons ha informat El Confidencial , el ministeri fiscal considera que les afirmacions no són injurioses i s'emparen en el dret a la llibertat d'expressió. Entre altres, es va qualificar la família reial d'organització criminal i els borbons de ser uns lladres.El ministeri fiscal sosté que les declaracions d'Aragonès i la resta de dirigents sobiranistes no tenen caràcter delictiu, tot i que poden ser una crítica "agre" fins i tot rebutjable. La Fiscalia fa referència a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i al Tribunal Constitucional, en què s'imposa una especial protecció del dret a la llibertat d'expressió. Un exemple és que Estrasburg va condemnar Espanya a indemnitzar Arnaldo Otegi perquè qualificar el rei de "cap dels torturadors" no justificava pena de presó.ERC ha registrat aquesta setmana una proposició de llei al Congrés per despenalitzar el delicte d'injúries a la corona. Els republicans defensen que les mostres de rebuig o crítica a la monarquia s'emmarquen en l'exercici de llibertat d'expressió i "una democràcia avançada i moderna ha d'assegurar a la ciutadania" que pot exercir aquest dret amb plenitud."L'Estat espanyol ha de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes la crema de banderes o la injúria a la corona des d'un concepte de sacralització de la imatge del rei i de la seva família", diu el text registrat pels republicans. La proposta implica suprimir l'apartat 3 de l'article 490 i els articles 491 i 543 del Codi Penal.Aragonès ha respost a l'arxivament de la denúncia que una entitat monàrquica li va posar per presumptes injúries a la Corona. "Vam dir que no ens farien callar i no callarem. Seguirem dient ben alt que la monarquia és una institució antidemocràtica i corrupta", ha assegurat aquest divendres a Twitter.

