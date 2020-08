Protecció Civil desactiva l'alerta activada per l'explosió en una empresa del Segrià

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del pla d’emergències PLASEQCAT un cop s’ha normalitzat la situació a l’empresa Luqsa de Sudanell (Segrià). La deflagració es va produir dijous al vespre per la reacció entre dos productes químics (àcid nítric i òxid de magnesi), i un treballador va resultar ferit poc greu i traslladat pel SEM a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. No hi ha hagut més persones afectades, segons Protecció Civil. L’empresa implicada es dedica a la fabricació de fertilitzants i productes fitosanitaris.Els Bombers de la Generalitat ja s’han retirat del lloc després de revisar l’estructura de la nau, constatant que no ha resultat afectada. L'empresa es troba aïllada i allunyada dels nuclis urbans, per la qual cosa no hi ha hagut risc per a la població.

