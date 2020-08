Tres morts i un ferit greu en un incendi a Barcelona

Quatre persones més han resultat ferides, una d’elles de gravetat. Han intervingut 10 dotacions de #BombersBCN, així com efectius de la @barcelona_GUB, del @semgencat, del CUESB i dels @mossos , que s'han fet càrrec de la investigació.

Un incendi al barri de la Barceloneta ha acabat amb tres morts i un ferit greu. Els bombers han aconseguit rescatar una quarta persona que ha estat traslladada d'urgència a l'hospital de la Vall d'Hebron. A més, segons informen els Bombers de Barcelona, també hi ha altres tres persones ferides. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del foc cap a les sis del matí.Pel moment es desconeixen les causes de l'incendi, encara que segons explica La Vanguardia , es treballa amb la hipòtesis que podria haver estat provocat per un curtcircuit d'una de les bateries amb les que es carreguen els "bicitaxis" de la zona.S'han activat efectius dels Bombers de Barcelona, que segueixen treballant en l'incendi, el Sistema d'Emergències Mèdique (SEM), els Mossos i la Guàrdia Urbana.

