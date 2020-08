Almenys un ferit en una explosió en una indústria química al Segrià

Almenys una persona ha resultat ferida en l'explosió d'una indústria química al Segrià. Segons informen els Bombers de la Generalitat, la deflagració s'ha produït en una empresa de fertilitzants i productes fitosanitaris de Montoliu, Luqsa (Lérida Unión Química SA). No hi ha un incendi de gran magnitud a la indústria i el cos d'emergències estudia la situació de l'estructura perquè no s'ensorri.Segons ha informat Protecció Civil, la persona ferida és un treballador de 49 anys, que ha inhalat gasos tòxics i ha estat traslladat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en estat menys greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total, el SEM ha mobilitzat 4 unitats terrestres. També s’han mobilitzat al lloc efectius dels Mossos d’Esquadra.

L’empresa es troba aïllada i allunyada dels nuclis urbans, per la qual cosa no hi ha risc per a la població. Igualment, si algú nota molèsties cal que tanqui portes i finestres i es quedi a l’interior.

Avís de deflagració a una indústria de Montoliu de Lleida. L'empresa, situada a la C-230a, treballa amb fertilitzants i productes fitosanitaris.

Tenim 12 dotacions @bomberscat al lloc. Hem rebut l'avís a les 20.05h. La nau és d'una planta i està aïllada del nucli habitat — Bombers (@bomberscat) August 13, 2020

Treballen dotze dotacions dels Bombers en aquests moments. Segons les primeres informacions, s'ha tractat d'una deflagració provocada per la reacció de dos productes químics. La nau no crema i no hi ha emanació de gasos. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla d'emergències. La zona està aïllada i no hi ha cap habitatge a prop. La indústria se situa entre Sudanell i Montoliu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor