Simón no creu que fumar tingui un alt risc de contagi però prohibir-ho «afavoreix l'ús de mascareta»

D'altra banda, Simón ha explicat que al Consell Interterritorial de Salut s'està debatent la possibilitat d'homogeneïtzar algunes mesures a tot l'Estat perquè, d'aquesta manera, tindrien "un impacte més gran". "S'està valorant la possibilitat d'arribar a acords", ha explicat. Tampoc ha descartat la possibilitat d'homogeneïtzar la prohibició de fumar tot i que ha recordat que ja hi ha una llei antitabac "molt restrictiva".Sobre el retorn a les aules al setembre, Simón ha defensat que "cal aprendre a conviure amb el virus" i reprendre les activitats "d'una manera diferent". Tot i això, el director del CCAES ha dit que si cal tancar escoles en algun moment -ja siguin aules d'un centre, escoles d'una zona concreta o a tot l'Estat-, "es farà". Simón ha remarcat la importància de reprendre l'activitat educativa.El responsable de Sanitat ha dit que cal tractar de reduir al màxim la transmissió del coronavirus abans del mes de setembre perquè hi ha "molt altes probabilitats" que hi hagi repunts de contagis quan es reprengui la tornada a la feina i a les escoles. "Cal fer un esforç especial ara", ha dit. Simón ha reiterat que la situació no és com la del març o l'abril tot i que "és cert que s'està incrementant la transmissió a totes les CCAA". "Seguim estant en risc important", ha dit. També ha afirmat que, per ara, no hi ha risc de col·lapse sanitari.El director del CCAES ha afirmat que el control dels brots i de la transmissió comunitària a Catalunya i l'Aragó ha estat un "èxit relatiu" perquè han demostrat que es poden controlar, tot i tenir situacions complicades per la magnitud de la població i dels desplaçaments a zones com l'àrea metropolitana de Barcelona. "El que s'ha fet pot servir de mirall" per a altres CCAA si es veuen afectades com s'han vist aquestes dues autonomies, ha dit.Segons Simón, el problema que han tingut és que "van ser les primeres a identificar situacions que no s'havien registrat abans" i, per això, la seva actuació un cop s'està "estabilitzant" la situació pot "servir d'exemple".