Acord històric entre Israel i els Emirats Àrabs, amb la mediació de Trump

El Govern d'Israel ha accedit a no annexionar les zones de Cisjordània que tenia previst declarar sota sobirania israeliana en el marc d'un acord per normalitzar relacions amb la Unió dels Emirats Àrabs Units i que ha comptat amb la mediació de l'Administració dels Estats Units, en un pacte que han qualificat d'històric.El president nord-americà, Donald Trump, que ha difós el comunicat al seu compte de Twitter, ha assegurat que l'acord és un "un pas endavant enorme". "Històric acord de pau entre dos grans amics!", ha dit Trump en un dels seus missatges en aquesta xarxa social.El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, també ha celebrat el pas com "històric", sense entrar en el detall del contingut. L'acord ha estat possible després d'uns últims contactes entre Trump, Netanyahu i el príncep hereu dels Emirats, Mohammad bin Zayed, segons recull el text.Com a resultat de la normalització de relacions, i "a petició del president Trump", les autoritats d'Israel han accedit a suspendre "la declaració de la sobirania" en els territoris inclosos dins el pla de pau de l'Administració nord-americana, la qual cosa paralitzaria qualsevol gest sobre Cisjordània.Aquesta fita és precisament el que ha destacat a Twitter el príncep dels Emirats en informar de l'acord, en virtut del qual "Emirats i Israel també han acordat cooperar i establir un full de ruta cap a l'establiment de relacions bilaterals".Emirats, que en els últims anys havia exercit de mediador d'Israel amb altres països de la regió, figurava entre els quals hi havia criticat la possible annexió de parts de Cisjordània. Israel aspira ara a "estrènyer llaços" amb altres països del món àrab i musulmà, diu l'acord.Les tres parts implicades en aquestes converses confien que l'acord permeti "avançar cap a la pau al Pròxim Orient", mentre que es comprometen a seguir treballant en una resolució "justa, completa i duradora" del conflicte entre israelians i palestins.Els Estats Units celebren que ara els seus "dos socis més fiables i capaços" a la zona hagin decidit tancar les seves tradicionals disputes treballant en àrees d'interès comú, mentre que els líders israelià i el dels Emirats agraeixen "la dedicació de Trump per aconseguir la pau a la regió "amb un enfocament que consideren" pragmàtic i únic".L'acord preveu que "en les pròximes setmanes" autoritats d'Israel i Emirats es reuneixin per signar els memoràndums en temes concrets, al temps que es planteja l'obertura d'ambaixades. Amb aquest pacte, ja són tres els països àrabs amb qui Israel ha signat la pau, a més d'Egipte i Jordània.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor