12 dels hospitalitzats a Sevilla donen positiu en el virus del Nil, transmès per un mosquit invasor

El conseller de Salut i Famílies d'Andalusia, Jesús Aguirre, ha confirmat aquest dijous que 12 dels 19 casos confirmats de meningoencefalitis han donat positiu en virus del Nil. Aguirre ha explicat que aquest virus es transmet per un mosquit "invasor", japonicus de gènere culex, i que els casos detectats estan a les localitats sevillanes de La Puebla del Río i Coria del Río.Segons ha explicat Aguirre, el mosquit contrau el virus quan pica aus migratòries que han arribat ja infectades a la zona. Després, el mosquit -infectat- transmet el virus als humans quan els pica. Fa, doncs, d'intermediari.A partir d'aquests positius, el conseller ha assegurat que ara Salut Pública "prendrà mesures en funció dels protocols", i també planificarà i seguirà impulsant mesures preventives per a lluitar contra l'insecte a les zones esmentades. La Direcció General de Salut Pública i Ordenació Farmacèutica ha elaborat unes recomanacions amb la finalitat de prevenir les picades d'insectes: instal·lar teles mosquiteres a portes i finestres, intentar no estar a l'aire lliure entre el vespre i l'alba i procurar deixar el llum apagat.A més, es recomana seguir diàriament una correcta higiene corporal, evitar perfums intensos, utilitzar roba que cobreixi el màxim la pell i sacsar-la abans d'utilitzar-la si s'ha estés a l'exterior. També recomanen fer un ús adequat dels repel·lents, seguint estrictament les recomanacions.Entre altres dades, Aguirre ha precisat que els pacients comprenen una franja d'edat entre els 35 i els 85 anys i que, "lògicament", la gravetat d'ingressos és major en persones d'edat més avançada perquè solen ser pluripatològics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor