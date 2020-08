Reobertes les visites a residències en zones amb alt risc de rebrot

Les visites a les residències de gent gran situades en zones amb risc alt de rebrot -l'àrea metropolitana de Barcelona i Lleida, en essència- es podran reprendre en els propers dies. Així ho ha avançat aquest dijous el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. El nou protocol, que com a molt tard entrarà en marxa a partir de principis de la setmana vinent, conté una sèrie de restriccions perquè cal adaptar espais i dotar d'equips de protecció individual per a les famílies que s'acostin als familiars.La idea, segons Argimon, és "facilitar al màxim" les visites a través de garantir la distància, permetre una bona ventilació, dotar els visitants d'equip de protecció i també de llocs d'entrada i sortida on se'ls puguin posar. Hi ha d'haver un registre de visites diari. El protocol dicta que només hi pot haver una trobada per dia i familiar i que no es pot allargar més enllà dels tres quarts d'hora, segons ha detallat el secretari.Els familiars no poden tenir cap símptoma de coronavirus -tos, febre, malestar general- i han de complir amb totes les mesures de seguretat. Pel que fa a entrades i sortides de residents, el protocol dicta que se suspenen sortides de curta durada, de cap de setmaan i inferiors a tres setmanes..S'autoritzen sortides acordades de tres setmanes o més, sempre i quan es faci un retorn amb prova PCR de reingrés, una quarantena de dues setmanes -sempre dins la residència- i un altre test per retirar l'aïllament. Als centres es crearan unitats de convivència estables d'entre 15 i 20 persones residents.Un total de 89 persones han mort en residències catalanes entre l'1 de juliol i el 12 d'agost. En aquest mes i mig s'han produït 719 casos dels quals 229 estan actius, mentre que se 'han curat 490. Pel que fa als ingressos hospitalaris, n'hi ha hagut 213, dels quals 44 encara s'allarguen. Només un es troba a l'UCI.La situació, en aquest sentit, és molt diferent a la primera onada, durant la qual les residències es van convertir en un dels focus principals de mortalitat. Si bé la taxa setmanal de casos confirmats per cada 100.000 habitants era de 2.756, ara és de 183. El 4,4% de les proves PCR que es fan ara són positives, una xifra molt interior al 22,4% de fa tan sols uns mesos. La mitjana dels contagiats és de 79 anys.Argimon i Adrià Comella, director de l'Institut Català de la Salut (ICS), s'han mostrat favorables a prohibir fumar al carrer per contenir els contagis de coronavirus. S'han alineat, d'aquesta manera, amb la mesura que va impulsar Galícia i que ja ha adoptat Canàries a l'espera que ho facin més comunitats, entre les quals Astúries, Navarra i Cantàbria. Argimon, a banda, ha indicat que qualsevol moment és bo per deixar l'hàbit de fumar al marge de la pandèmia. Tot i això, la competència per dictar l'ordre de prohibir el tabac a l'aire lliure és del Procicat, que encara no ha adoptat cap mesura.Aquesta restricció, en tot cas, tindria números d'adoptar-se en aquelles circumstàncies en les quals no es pugui mantenir la distància social de dos metres. "Volem ser una societat madura, sí o no? Val més la persuasió que la imposició", ha remarcat Argimon, que ha defensat la "sensibilització" més enllà de les sancions. "Ho haurem de parlar i consensuar en altres entorns", ha indicat el secretari de Salut Pública."La fórmula s'ha de discutir i de debatre, només he donat la meva opinió personal", ha ressaltat Argimon, que ha indicat que la mesura s'està estudiant de portes endins per aquelles situacions en les quals no es pugui mantenir les distàncies de seguretat. També ha demanat a la ciutadania mantenir alta la guàrdia de cara a les reunions socials, que en els territoris amb restriccions no poden superar les 10 persones.El Departament de Salut ha registrat gairebé 1.000 contagis nous en el balanç d'aquest dijous al matí després d'unes quantes jornades a la baixa. En concret, ha notificat 974 casos més en les últimes hores , que eleven la xifra total d'afectats per la Covid-19 a Catalunya a 109.872. En l'informe, la conselleria també registra tres morts més. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 12.840 persones a Catalunya pel virus.Actualment hi ha 581 persones ingressades en hospitals catalanes per la Covid-19, set més que fa 24 hores. Pel que fa al registre de pacients greus a l'UCI, es manté intacte en 119 des de dimecres. Salut situa aquest dijous l'índex del risc de rebrot en 142,94, tres punts per sobre que el dimecres. Encara es manté alt, però estable.

