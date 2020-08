Revolució a Torroja del Priorat: no arriben nous veïns però sí dos hotels de luxe

Stein Group International

Mas d'en Bruno es troba envoltat de vinyes, en el que serà el nou emplaçament d'un hotel de cinc estrelles a Torroja del Priorat. Foto: Josep M. Llauradó

Stein Group International

Mas d'en Bruno serà el nou emplaçament d'un hotel de cinc estrelles a Torroja. Foto: Josep M. Llauradó

Reproducció virtual de com serà Mas d'en Bruno després de la rehabilitació. Foto: Cedida

L'Hotel Abadia, ara tancat, podria obrir pujant de categoria a partir de l'any vinent. Foto: Josep M. Llauradó

La Creu Alta és un dels punts més elevats i de peregrinació del poble. Foto: Josep M. Llauradó

La manca d'habitatge i de serveis són alguns dels problemes a Torroja del Priorat. Foto: Josep M. Llauradó

Algunes de les vinyes de Torroja del Priorat també han estat afectades pel míldiu, el fong que s'ha generat arran de les quantioses pluges. Foto: Josep M. Llauradó

L'alcalde, Joan Sentís, mostrant un document municipal datat del segle XVI. Foto: Josep M. Llauradó

La piscina de Torroja aquest estiu es troba tancada per evitar contagis de Covid-19. Foto: Josep M. Llauradó

L'església de Sant Miquel Arcàngel, a Torroja del Priorat, des del carrer de l'Era. Foto: Josep M. Llauradó

Una premsa de biga, o lliure, és un dels elements antics conservats al museu particular d'eines agrícoles de Joan Pàmies, a Torroja del Priorat. Foto: Josep M. Llauradó

Joan Pàmies, amb 79 anys, explica que el seu pare va néixer a Mas d'en Bruno, on ara s'hi construirà un hotel. Foto: Josep M. Llauradó

Al bell mig del Priorat històric, entre vinyes i camins i en el marc d'unes perspectives econòmiques poc esperançadores, el poble de Torroja del Priorat té previst acollir ben aviat dos nous hotels de cinc estrelles. Un d'ells serà de gran luxe, segons assenyalen els seus promotors,. Una autèntica revolució i una sorpresa per un poble que té altres maldecaps, com ara el despoblament i la manca de serveis.Recentment ells han aconseguit l'autorització per part de la Generalitat per instal·lar-se en una antiga masia del segle XVIII, on tan sols s'hi accedeix per un camí asfaltat. L'altre hotel, Abadia, per contra, obrirà al mateix carrer Major del poble, en un emplaçament que anys enrere havia acollit un hotel de menor categoria.Aquests no seran els únics hotels de luxe de la zona -ben a prop, a Escaladei, hi ha el Terra Dominicata-, però sí del municipi. De la mateixa manera, l'increment d'aquesta mena d'allotjaments convida a pensar en una segona transformació del Priorat en poques dècades. Després del vi, els hotels de luxe. Els cellers veuen aquesta notícia amb bons ulls, mentre que l'ajuntament adverteix que els seus principals problemes ara mateix són aconseguir els serveis bàsics i atraure futurs habitants davant l'envelliment del 150 veïns censats.David Stein, president de-un grup europeu amb base a l'Estat espanyol i que disposa d'una vintena de centres hotelers en 11 països- explica que "el moment potser no és el millor" per instal·lar-se, però que la seva intenció és obtenir el suport de la zona.Mas d'en Bruno -la masia apartada del nucli habitat que acollirà l'hotel- data del segle XVIII i no és la primera vegada que s'ha intentat tirar endavant un projecte semblant. Ara sembla que va de bo, ja que el projecte de rehabilitació ha otingut el vist-i-plau de la Generalitat en matèria ambiental. Les obres podrien iniciar-se al novembre i estar enllestides en 2 anys i mig.Stein comenta que després de viure un temps a Barcelona i de nombrosos viatges a Reus, la visita a Mas d'en Bruno va ser "una revelació". "El Priorat és una regió important del vi al món", destaca aquest promotor, i lamenta que malgrat la seva importància "no hi ha gaires llocs per beure, menjar o dormir" a la comarca i fins i tot troba que està bastant "buida" en oferta hotelera i de restauració.En aquest sentit, un edifici "històric" com Mas d'en Bruno creu que es pot convertir en un atractiu per a clients exclusius. I és que no n'hi ha per a menys: l'espai compta amb més de 3.500 metres quadrats envoltats per un típic paisatge de vinyes prioratí. És un lloc de difícil accés i per això és ideal per a clients que busquin absoluta tranquil·litat i aïllament. La seva proximitat amb Gratallops i amb Escaladei, també, suposa un afegit per a l'enoturisme.Alguns dels futurs clients podrien aparèixer fins i tot per aire, amb jets privats, ja sigui fins a l'Aeroport de Reus -i posteriorment amb limusina fins a Torroja- o mitjançant un futur heliport a les immediacions del municipi, equipament aquest que de moment no forma part dels plans a curt termini del grup Stein.En total, hi haurà 19 habitacions, algunes de les quals suits que podran superar els 100 metres quadrats. Un hotel "molt exclusiu" que va d'acord, però, amb els moments actuals: cada cop creix més la demanda per espais aïllats, amplis i amb intimitat, després de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. "El projecte és ara millor perquè la gent valorarà millor la nostra idea", destaca David Stein.El projecte podria ajudar a transformar de nou la comarca. Així ho creuen els promotors, que comparen la situació del Priorat amb la que patia no fa tants anys la zona vitivinícola de Napa Valley, a Califòrnia (Estats Units), o la Toscana (Itàlia), zones que produïen un vi de renom però que no disposaven no fa tants anys enrere d'una xarxa turística que anés d'acord amb el producte que s'oferia.Del segle XVIII també és l'edifici del número 25 del carrer Major. El grup hoteler americà Marriot l'ha comprat per transformar-lo en un hotel de disseny que podria obrir el primer trimestre de 2021. "Si tot va bé, podríem començar les obres al setembre o a l'octubre i durarien quatre mesos", informa el representant de la propietat, Xavier Peñas.En aquest cas seran 13 habitacions -6 de les quals suites- en el que es contempla com la primera fase del projecte, però ja tenen els ulls posats en altres immobles del mateix carrer per rehabilitar-los. L'Abadia del Priorat ja havia operat com a hotel anteriorment, amb tres estrelles, per això en aquesta primera etapa la propietat li "netejarà la cara i el pujarà bastant de nivell".La decoradora interiorista, de fet, és la mateixa que el del Terra Dominicata, a Escaladei, encara que l'estil prometen que serà diferent. Pel que fa al restaurant, del qual encara es conserva el cartell, no serà obert al públic sinó exclusiu per als seus clients, amb esmorzars i sopars.La seva voluntat és oferir al client "una bona experiència" en la seva visita a la comarca, en simbiosi amb els cellers més pròxims. "Qui ve al Priorat ve amb un alt interès pel món del vi i la gastronomia", assegura Peñas.Tot i les cinc estrelles previstes, l'Abadia no serà tant de luxe com Mas d'en Bruno. "Volem fer un bon hotel, però no super exclusiu, tenim un altre edifici a la casa del Comte de Rius, a Escaladei, que allà potser més endavant sí que podríem fer-hi un hotel de gran luxe, però la inversió és molt més elevada", conclou. Sobre el propietari, que disposa d'una cadena hotelera, afirma que "fa anys que es va enamorar del Priorat, hi té una gran passió" i que compta amb diverses finques, fins i tot vinyes.Tot i que Torroja no és un dels municipis amb més cellers al Priorat, la seva situació geogràfica -a pocs minuts de Gratallops, Escaladei i les Vilelles- permetrà als hostes triar entre diverses opcions a l'hora de fer tastos de vins i conèixer de primera mà com s'elabora un dels millors vins del continent.Dominik Huber, propietari del celler Terroir Al Límit -un dels seus vins més exclusius va obtenir 100 punts a la revista The Wine Advocate, de Robert Parker-, explica que els hotels "compren el nostre vi per oferir-lo als clients" i que tot i que ara no s'estiguin fent visites a causa de la Covid-19 aquesta també és una font important d'ingressos."Si no has vist el paisatge i com n'és de difícil treballar-lo, no entens que els vins siguin tan cars", explica Huber, que assenyala que "és una bona notícia" que més establiments hotelers arribin a la comarca.En la mateixa línia opina Jordi Aixalà, del celler Aixalà Alcait, que recorda que quan l'Abadia del Priorat estava oberta "ens anava fantàsticament bé" perquè portava gent al celler. "Quan van tancar va ser un cop econòmic brutal, ja que afavoreixen molt les vendes de la zona", afegeix. I és que el tipus de turista estranger que passa la nit al Priorat té "un poder adquisitiu mig alt"."El visitant d'aquí compra una o dues ampolles, però els francesos, belgues o alemanys solen comprar més caixes", detalla Aixalà, "la majoria comprats directament als cellers i als pobles". Aquest fet suposa un alleujament als productors de vi, que enguany han patit pel confinament.Davant la possibilitat que el municipi aculli, en cosa de mesos, dos hotels de cinc estrelles, l'alcalde Joan Sentís es mostra escèptic: "No tenim res per oferir-los, vull ensenyar la casa però no tinc res per ensenyar". I és que la seva màxima preocupació és que sigui atractiu per a les noves generacions quedar-se a viure al poble."No tenim oferta d'habitatge, algunes estan en mal estat i altres estan tancades per només obrir-se a l'estiu", informa l'alcalde, que va prendre possessió del càrrec el 2019. Fins i tot han començat a rebre, arran del confinament, diverses peticions provinents de famílies amb canalla de Londres, Fuerteventura o Barcelona per ajudar a "repoblar" el municipi, però són persones que necessiten casa i feina, dues de les principals mancances no tan sols del Priorat sinó arreu de l'Estat.Sentís lamenta que ara mateix no disposin "ni d'una agrobotiga" on comprar productes els bàsics del dia a dia. "Només tenim bar i restaurant, si volem anar a comprar ho hem de fer a Falset o a Reus", assenyala.Torroja, sota els antics dominis del Monestir d'Escaladei, té la seu de la Denominació d'Origen Qualificada (DOQ) Priorat. Enguany, el míldiu ha provocat nombroses "pèrdues" entre els productors . L'agricultura és "la base de l'economia" del municipi, però "no és una font fiable d'ingressos" en moments com els actuals, que permetin la captació de nous veïns. De fet, la pagesia va a la baixa."No tenim cap entreteniment, aquí el que sí que hi ha és molta tranquil·litat", detalla Sentís. Precisament per això Torroja passa dels 150 habitants de l'hivern als 400 de l'estiu. Els que han vingut aquest 2020 s'han trobat amb la piscina tancada, una de les principals atraccions del poble. "Hi ve gent de Falset, de la Vilella Alta, la Vilella Baixa... Hem hagut de demanar disculpes perquè no podíem complir les mesures d'aforament, de tenir un socorrista i de vigilància", destaca.Les connexions són també un maldecap per als veïns. Si bé falten encara anys perquè arribi la fibra al Priorat, en el marc de les actuacions que estan duent a terme Generalitat i Diputació, a Torroja de vegades es queden sense cobertura mòbil o Internet perquè cauen les antenes per algun temporal. "Si ens poguessin arreglar internet ens ajudaria moltíssim amb el teletreball", explica Sentís.Les principals línies d'actuació de l'Ajuntament ara es troben en arranjar carrers, disposar d'oficines noves i millorar els habitatges de titularitat municipal, per tal de poder fer lloguer social. També han canviat l'enllumenat i una de les màximes ambicions és poder adquirir un vehicle municipal.L'arribada dels dos hotels tan sols comportarà ingressos en IBI i IAE, "un ingrés puntual" a l'espera que "poguessin oferir feina" als veïns del poble. Per tal de dinamitzar el poble, el govern local vol impulsar de nou els Jocs Florals, coneguts fa anys a Torroja i que es van haver de deixar de fer per manca de subvencions. També, a l'agost de l'any vinent, fer tastos i una fira del vi. Tot ajornat i pendent de les conseqüències de la Covid-19.La desena de cellers i els dos futurs hotels no és l'únic amb què compta Torroja del Priorat. En marxa hi ha tres cases rurals, un centre de reunió -el bar Cal Ganxo- i en un futur es podria recuperar la Torre Roja, l'origen i que dona nom al poble. I, tot i que les seves vistes espectaculars del Montsant no han atret encara els excursionistes, per Torroja hi passen diversos camins de senderisme.I, a banda del paisatge, Torroja ofereix un component històric no gaire conegut: als baixos de l'edifici on viu un dels seus veïns, Joan Pàmies, hi ha conservat un fons d'eines agrícoles que res no té a envejar al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.Als seus 79 anys, Pàmies disposa d'un dels fons agrícoles més importants del Priorat. Una premsa lliure, o de biga, de l'any 1500 presideix la sala, on fa anys grups escolars hi feien visites per conèixer de primera mà com s'elaborava el vi segles enrere. S'hi poden trobar eines de tot tipus, cordes antigues, càntirs, entre d'altres.Pàmies informa, en relació al nou hotel de Mas d'en Bruno, que el seu pare hi va néixer, així com el seu germà i la seva germana. Coneixedor de la història del poble, assegura que als anys vuitanta la propietat hi va construir la nau annexa, que va acollir prop de 30.000 pollastres. Ara la nau està derruïda, però servirà com a base per al futur equipament hoteler.

