Jim Parsons revela la veritable raó per la qual va deixar «The Big Bang Theory»

The Big Bang Theory va finalitzar en 2019, quan Jim Parsons va decidir no continuar a la sèrie. Un any després del seu desenllaç, l'actor que va encarnar a Sheldon Cooper ha revelat per què va prendre aquesta dràstica decisió."Va ser un camí complicat, com et pots imaginar", ha explicat en Parsons en una entrevista al podcast de l'actor David Tennant on també va admetre que "tenia una mena de sospita en el seu cor sobre que el final era a prop" quan The Big Bang Theory va renovar per les temporades 11 i 12."Vam fer l'onzena temporada i aquell estiu vaig anar a Nova York per fer Boys in the Band a Broadway", relata l'intèrpret, que reconeix que en aquells temps estava "exhaust". "Estava realment molest, més que res perquè un dels nostres gossos estava arribant a la fi de la seva vida en aquest moment", explica.El seu gos va empitjorar i va haver de sacrificar-lo, i és aquí quan assegura que va tenir un "moment de lucidesa". A això es va sumar una fractura al peu que es va fer durant una representació. "Vaig pensar que havia de prendre una decisió", va afirmar.A mesura que s'acostava la data de rodatge de la temporada 12 de The Big Bang Theory, l'artista es va adonar que tindria 46 anys al final de la gravació. El seu pare va morir als 52 anys i la diferència de tot just sis anys el va fer reflexionar sobre el seu futur. "No sóc supersticiós ni res d'això. Va ser només una qüestió de context", va aclarir.Parsons va deixar Nova York i quan va arribar a Los Angeles va comunicar a Chuck Lorre i Steven Molaro, guionistes de The Big Bang Theory, que necessitava prendre un nou camí. "No sabia el que estava buscant, però entre el gos i el peu vaig dir: "D'acord, he de fer-me càrrec", recorda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor