L’Ajuntament de Calafell no lliurarà els seus estalvis a l’Estat

L’Ajuntament de Calafell usarà els seus estalvis per actuar al municipi i no els lliurarà a l’Estat. El consistori ja va aprovar a finals de maig un pla de rescat local, amb ajuts a les famílies i el teixit econòmic local, que ja feia servir una part important del romanent de l’any passat. I en el ple municipal que se celebra aquest dijous, 13 d’agost, se n’aprovarà una nova disposició per continuar invertint al municipi en aquests moments d’extrema necessitat.

L’alcalde, Ramon Ferré, ha recordat que “el lliurament dels estalvis a l’Estat és voluntari i la nostra opció és la de no fer-ho”. Ferré afegeix: “Els ajuntaments estem a primera línia des de l’ínici de la pandèmia, fent el que ens toca i el que no ens toca per evitar una crisi social i econòmica encara més bèstia, i l’únic que volem és usar els nostres propis diners per fer-hi front”.

La segona disposició dels diners del romanent serà per import de 724.155,56 euros.Bona part dels diners es destinen a despeses per a la reconstrucció econòmica local, com 300.000 euros més per a campanyes de promoció del comerç i l’economia, i per a la seguretat davant la pandèmia, la qual cosa representa una ampliació del pla de rescat. També es doten pressupostàriament algunes obres urgents. I després d’això, encara en quedaran 261.468,64, que es guarden com a reserva per a noves accions abans d’acabar l’any.

El romanent econòmic (superàvit) de l’any passat va ser de prop de 8 milions d’euros. D’acord amb el pla de rescat aprovar el passat mes de maig, 3,3 milions es destinaven a la protecció social (1,4 milions) i a la del teixit econòmic (1,2 milions). També es destinaven diners a amortitzar crèdits per import de 2,66 milions, amb la finalitat d’estalviar interessos i evitar problemes de tresoreria. Finalment, es programen obres per import de 740.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor