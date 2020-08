Durant els darrers vint-i-cinc anys, el nom de Salvador Alemany ha estat present en que se'n sol dir "totes les salses". Des de vicepresident del Barça fins a president del Cercle d'Economia. Des de president de la Creu Roja fins membre del fòrum empresarial Pont Aeri. Des del timó d'Abertis i Saba, fins a la presidència del Patronat del Liceu. Una sèrie de responsabilitats que se li van confiar per mèrits propis, no pas perquè el seu cognom fos posseïdor de cap pedigrí especial de la burgesia catalana. Però hi ha coses que no se saben massa d'ell: De quin esport va fundar una lliga europea? Per què li van concedir la insígnia d'Oficial de la Legió d'Honor de França, la més alta que atorga el país? Quina és la seva frase preferida?Aquí teniu deu coses que potser no sabíeu de Salvador Alemany.

