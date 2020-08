On i quan es faran els tests massius a la ciutat de Barcelona?

Els cribratges massius per detectar el coronavirus a Barcelona consistiran en unes 400 proves PCR diàries des de dissabte fins al dimecres vinent que es faran a Torre Baró i al Besós i el Maresme, els barris amb una incidència recent més important del coronavirus. La recollida de mostres per fer les PCR del cribratge massiu per a persones asimptomàtiques tindrà lloc al Casal de Barri de Torre Baró dissabte i diumenge de nou del matí a set de la tarda.Al Besòs i el Maresme de Sant Martí les proves, destinades a persones d'alguns carrers específics, es faran de dilluns a dimecres a una àrea sanitària mòbil situada al carrer d’Alfons el Magnànim, entre els carrers Jaume Huguet i Cristòfol de Moura, de les nou del matí a les set de la tarda. Les proves PCR per al barri del Besòs i el Maresme estan destinades a les persones residents a un clúster específic de carrers on s'estan detectant més casos de Covid-19. Es tracta dels residents a tots els carrers compresos a la zona entre els carrers Jaume Huguet, Rambla Prim, Llull i Ramon de Penyafort.La incidència del coronavirus per cada 100.000 habitants dels últims 14 dies (28 de juliol a 10 d'agost) ha estat de 510 a Torre Baró i 467 al Besòs i el Maresme, mentre que a tot Barcelona ha estat de 174.Quin resultat han tingut, fins ara, els cribratges que s'han anat fent? A Sabadell, segons les últimes dades facilitades per Salut, s'han fet 3.099 proves amb un 1,8% de positius, mentre que a Terrassa les xifres han estat de 1.173 PCR realitzats i un 0,93% d'infectats per coronavirus. En el porta a porta que es va monitoritzar a Ripollet, el percentatge va pujar fins al 4,3% dels 329 testos efectuats. Si se sumen totes les dades del Vallès Occidental, el total de positius va ser de l'1,58%.En aquesta comarca es va optar perquè tothom que s'acostés a fer-se el test fos gent sense símptomes. En el cas de Granollers, on el cribratge va ser mixt -això vol dir que les proves es van fer a gent que presentava quadre clínic assimilable al coronavirus-, el percentatge es va elevar al 10,2%. 72 de les 108 persones que han donat positiu fins ara a la capital del Vallès Oriental no presentaven símptomes. "Es tracta de ser més proactius a l'hora de detectar el virus", va assenyalar dimarts Argimon, a qui des de Junts per Catalunya (JxCat) se situa com a artífex del canvi de tendència. El seu nom el va suggerir el president de la Generalitat, Quim Torra, a mitjans de juliol Aquest dijous, amb la logística en marxa per fer els tests a Barcelona, la Generalitat presentarà els detalls del nou curs escolar en una roda del conseller Josep Bargalló -Educació-. Les incògnites persisteixen quan queda només un mes per a la tornada a l'escola, que estarà marcada pel coronavirus. Des del mes de març, els alumnes només han trepitjat testimonialment les aules quan ja s'acabava el curs, i com a molt han pogut fer amb una certa normalitat els casals d'estius, pendents sempre de quines eren les novetats relacionades amb la pandèmia i de si hi havia contagis.A la tarda, Argimon s'encarregarà d'aportar novetats relacionades amb les residències d'avis, un dels espais en què el coronavirus va causar més morts. Les competències continuen en mans de Salut -es van treure de Treball, Afers Socials i Famílies en el pic de la pandèmia, a principis del mes d'abril -, i les visites de familiars continuen a expenses de les xifres de contagis. Després de mesos per darrere del virus i amb mancances a l'hora de fer tests i de liderar la prevenció, ara la Generalitat aspira a tenir, a diferència del que ha anat passant des del març, una certa capacitat d'iniciativa.

