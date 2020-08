Tots els detalls del pla del Govern per intentar aïllar les aules del coronavirus

Les escoles han d'obrir a partir del setembre. Amb totes les mesures de seguretat possibles, però han d'obrir. Aquesta és la idea del Govern, desgranada aquest migdia pel conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la presentació d'uns protocols elaborats en coordinació amb el Departament de Salut per establir una manera de procedir en cas de casos positius a les aules. De casos, com han advertit la majoria dels experts i sap el Departament, n'hi haurà. El repte es troba en reaccionar ràpid i de manera efectiva per detectar i aïllar el cas positiu i tot el seu grup estable de manera precoç a l'hora d'evitar mesures més dràstiques que poden arribar, en última instància, al tancament dels centres educatius. D'aquesta manera, es volen mantenir entorns de seguretat i "preservar al màxim l'assoliment dels objectius educatius i pedagògics".Com es farà? El document presentat per Bargalló, acompanyat dels directors generals Marc Ramentol i Josep González-Cambray, té 17 pàgines i detalla com s'ha de reaccionar en cas de detectar o bé un cas sospitós de coronavirus -és a dir, amb simptomatologia compatible- o bé amb un positiu per la malaltia. Aquests protocols s'han d'aplicar en el marc de les mesures que ja es van presentar el mes de juny amb el pla de reobertura de les escoles i és susceptible de canvis i modificacions en funció de la situació epidemiològica i d'allò que estableixin les autoritats sanitàries. En qualsevol cas, Bargalló ha volgut remarcar que "les escoles són segures" i el servei educatiu és, en un context d'emergència com l'actual, "més necessari que mai".Els centres obriran el 14 de setembre per començar un nou curs que es preveu complex. Abans d'anar a l'escola, les famílies han de verificar l'estat de salut dels fills, comprovar que no tinguin una temperatura superior a 37,5 o símptomes compatibles amb la Covid-19 (febre, tos, mal de coll, mal de panxa, alteració del gust, mal de cap, vòmits, malestar o dolors musculars). Si en presenta algun o té febre, l'alumne no pot anar a l'escola. Tampoc hi pot anar, lògicament, si es troba en aïllament perquè té el coronavirus, si està esperant el resultat d'una PCR o una altra prova per determinar si té la malaltia o si es troba fent quarantena perquè és contacte d'una persona positiva.Les famílies -o els propis alumnes, si tenen més de 18 anys- hauran de signar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes i mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat respecte l'estat de salut o entorn de l'alumne. De fet, la comunicació amb les autoritats sanitàries i educatives, així com la responsabilitat de les famílies, és una part fonamental per garantir que funcionen els protocols. El responsable de coordinació i de gestió de la Covid-19 a cada centre serà el director i totes les escoles rebran formació i materials explicatius per tenir clar què fer en cada moment.Els centres educatius tenen un paper clau a l'hora de detectar casos sospitosos de Covid-19 i garantir-ne la traçabilitat en cas que finalment doni positiu. Cada escola tindrà assignat un CAP i una infermera de referència, que faran tasques d'assessorament en cas de dubtes que arribin des de les escoles. En cas que hi hagi un cas sospitós, se l'haurà de portar a un espai separat i ben ventilat.El director del centre haurà de contactar amb la família i recomanar que se'l traslladi al domicili i es truqui el CAP. Al centre d'atenció primària es valorarà si cal fer un test PCR, sempre que es pugui en les primeres 24 hores després de l'inici de símptomes. La persona sospitosa i els qui hi conviuen hauran de fer aïllament fins que no rebi el resultat de la prova, però no el grup estable de l'escola.Davant d'un cas sospitós a qui es faci una PCR, els gestors Covid que treballen als CAP activaran els serveis de vigilància epidemiològica territorials, que es reforçaran amb 16 professionals més a partir del setembre, perquè comencin a recollir dades dels estudiants del grup estable del possible cas positiu. Aquest grup estable només s'hauria d'aillar en cas que la PCR surti positiva. Els grups estables -de fins a 30 persones- inclouen els alumnes i també els mestres.En cas que hi hagi un cas positiu, el servei de vigilància territorial ho posarà en coneixement del servei territorial d'educació, que serà l'encarregat de comunicar-lo a la direcció del centre i indicar les mesures a prendre. També es comunicarà a l'Ajuntament corresponent. En cas de positiu, tot el grup estable s'haurà de posar en aïllament i se'ls farà una prova PCR. Encara que la prova surti negativa, hauran de continuar en aïllament durant catorze dies, perquè en casos sense símptomes les proves poden no ser concloents i que els símptomes es desenvolupin posteriorment.El repte és poder confinar únicament el grup estable i que la resta de l'escola continuï funcionant. El Departament, "de manera orientativa", estableix que un positiu en un grup estable implica que tot el grup ha de fer una quarantena de catorze dies. En cas de positiu en dos membres de dos grups estables diferents en un mateix espai (en un edifici, un torn, una ala d'un edifici), es podria recomanar la quarantena de tot l'espai, en funció també de la situació epidemiològica del territori on es troba el centre educatiu."Presentem un pla per tenir les escoles obertes, no per tancar-les", ha remarcat el conseller aquest migdia. Tot i així, el protocol també contempla l'escenari en què hagin de tancar els centres. En cas de positiu en dos o més membres de diferents grups estables en espais diferents, es podria plantejar el tancament del centre educatiu durant catorze dies, sempre d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries.En cas que la PCR d'un sospitós hagi donat negativa o no hagi estat necessari fer-la per indicació del personal sanitari, la persona es podrà reincorporà a la classe un cop hagin passat els símptomes. En termes generals, l'infant es podrà reincorporar quan faci 24 hores que no té febre. D'altra banda, si la PCR ha donat positiu i no ha calgut ingrés hospitalari, la persona haurà de fer aïllament durant almenys 10 dies i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no tingui símptomes. Segons estableix el protocol, no caldrà una PCR de control ni tampoc un certificat mèdic per a la reincorporació a l'escola o institut.Els germans o convivents d'un cas sospitós s'hauran de quedar a casa fins a conèixer el resultat de la prova PCR. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se a l'escola. Si el cas és positiu, els germans o familiars passen a ser contactes estrets i per tant han de fer una quarantena durant catorze dies i, en el marc de la cerca activa de casos, se'ls farà una prova PCR. Si surt negatiu, hauran de fer també la quarantena de catorze dies. En el cas que el contacte estret d'un positiu també doni positiu i formi part d'un grup estable de l'escola, "s'establirien les mesures oportunes en els grups de convivència".La mascareta s'ha de dur en tot moment als centres educatius excepte quan la persona està amb el grup de convivència estable. S'haurà de portar mascareta per entrar al centre, al pati, als passadissos, als lavabos, a la sortida del centre... I l'única excepció és quan s'estigui amb el grup estable. Aquest és el criteri, ara per ara, establert pel departament. Tot i així, el conseller Bargalló ha obert la porta a canviar-ho en funció de la situació epidemiològica en el territori de cada centre educatiu. Així, es pot donar la circumstància que, durant el curs, es recomani dur mascareta també en el grup estable a partir de l'ESO.

