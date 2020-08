Netflix estrena la sèrie de «Memòries d'Idhun»

Los Seis trabajaron en perfecta armonía para crear un mundo que todavía no has olvidado. O que aún no conoces. #MemoriasDeIdhún llega el 10 de septiembre. pic.twitter.com/cF3RUGqrFU — Netflix España (@NetflixES) August 13, 2020

Les Memòries d'Idhun de l'autora Laura Gallego aterren a Netflix. La plataforma de contingut en streaming ha presentat aquest dijous el tràiler oficial de la sèrie que adaptarà la saga fantàstica que ha venut milions d'exemplars arreu del món. La sorpresa per a molts seguidors és que la sèrie serà de dibuixos animats, concretament d'anime, amb actors de doblatge molt coneguts pel públic com Michelle Jenner o Carlos Cuevas.La sèrie s'estrenarà el pròxim 10 de setembre a la plataforma, amb tots els capítols al complet. L'adaptació seguirà la història original sobre la Victoria i el Jack combatent per la llibertat d'Idhun.

