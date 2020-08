Crit d'alerta dels científics catalans per l'«alta probabilitat» d'un nou col·lapse de la sanitat

Nou societats mèdiques han alertat aquest dijous que hi ha una "alta probabilitat" d'haver de tornar a afrontar "situacions assistencials tan greus com les viscudes durant l'estat d'alarma" si no es prenen noves mesures.Destaquen que hi ha un "incessant" increment de diagnòstics de nous casos de covid-19 en centres de salut, hospitals, unitats de cures intensives, serveis d'urgències i emergències i pneumologia i asseguren que les mesures que s'estan prenent "no són suficients per controlar la transmissió de la infecció". Per aquest motiu consideren "imprescindible" que es posin en marxa mesures "coordinades, ràpides i eficaces" entre el ministeri de Sanitat i les administracions autonòmiques, segons exposen en un comunicat.