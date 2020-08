Badalona incorpora un dron per «lluitar» contra les ocupacions il·legals

Amb el nou aparell, el govern municipal espera tenir informació que li permeti accelerar les actuacions per actuar als habitatges i fàbriques ocupades, ja que dona per fet que en molts casos també s'utilitzen els espais per al cultiu i tràfic de drogues. "Veurem si és real i podem accelerar un permís judicial per entrar", ha augurat l'alcalde, que ha focalitzat l'ús del dron en les ocupacions però també espera utilitzar-lo per a altres motius puntuals, com el control d'actes multitudinaris.Garcia Albiol ha insistit en resoldre les ocupacions a la ciutat perquè assegura que la gran majoria estan relacionades amb el frau i la delinqüència. "Qui ho vulgui relacionar a una qüestió social, s'està enganyant a si mateix", ha remarcat, tot assegurant que les ocupacions per necessitats bàsiques representen "no més del 10 o 15%" de tots els casos. "La resta, ho fan perquè són uns barruts o perquè formen part d'una màfia que es dedica a ocupar habitatges i rellogar-les de forma irregular", ha asseverat.Ha afegit que els propietaris i veïns dels habitatges ocupats "paguen les conseqüències" d'aquesta fotografia "perquè el 90% dels okupes es dediquen a crear problemes greus de convivència, incivisme i delinqüència". Garcia Albiol ha lamentat que "la gent d'alguns barris té por a marxar de vacances per si li ocupen l'habitatge" i ha garantit que el consistori "lluitarà contra aquesta situació", tot defensant la imminent recuperació de la Unitat Omega de la Guàrdia Urbana i la incorporació del dron presentat aquest dijous.En paral·lel a les mesures a nivell local, l'alcalde de Badalona ha tornat a demanar al govern espanyol que impulsi un canvi de la llei per penalitzar els ocupes, ja que considera que actualment surt "gratis" entrar a viure en un habitatge aliè. "Des de Badalona podem lluitar contra aquest fenomen, però ara és una lluita desigual perquè, quan la policia deté un ocupa, al cap de quatre hores ja és al carrer i no passa absolutament res", ha subratllat.A preguntes reiterades dels periodistes, Garcia Albiol no ha concretat quina ha estat l'evolució de les ocupacions al conjunt de la ciutat durant els darrers anys. Només ha apuntat que els últims tres mesos la Guàrdia Urbana ha evitat prop de 30 casos, "molts més que els últims 5 anys", ha reblat.