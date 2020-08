La Generalitat Valenciana estudia prohibir fumar al carrer per frenar el coronavirus

El Govern valencià està estudiant la possibilitat de prohibir fumar en espais oberts per evitar la propagació del coronavirus, una mesura ja aprovada per Galícia i les Canàries. El govern de Núñez Feijoo va ser el primer a aprovar-ho, ahir dimecres, després de rebre les recomanacions sanitàries del conjunt d'experts que assessoren la Xunta.Així, Salut Pública està estudiant si al País Valencià també s'aplica una prohibició del consum de tabac en espais públics. La Generalitat valora la conveniència d'aplicar aquesta restricció en tots els espais a l'aire lliure o només en aquells casos en què no es pugui mantenir la distància de seguretat.El Diari Oficial de Galícia (DOG) va publicar aquest dimecres una resolució en la qual es prohibeix fumar al carrer si no hi ha una distància de dos metres de separació amb altres persones com a mesura per fer front als rebrots de la Covid-19.

