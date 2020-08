La Generalitat ja estudia prohibir fumar al carrer per contenir el coronavirus

Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, i Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), s'han mostrat favorables aquest dijous a prohibir fumar al carrer per contenir els contagis de coronavirus. S'han alineat, d'aquesta manera, amb la mesura que va impulsar Galícia i que ja ha adoptat Canàries a l'espera que ho facin més comunitats. Argimon, a banda, ha indicat que qualsevol moment és bo per deixar l'hàbit de fumar al marge de la pandèmia. Tot i això, la competència per dictar l'ordre de prohibir el tabac a l'aire lliure és del Procicat, que encara no ha adoptat cap mesura.Aquesta restricció, en tot cas, tindria números d'adoptar-se en aquelles circumstàncies en les quals no es pugui mantenir la distància social de dos metres. "Volem ser una societat madura, sí o no? Val més la persuasió que la imposició", ha remarcat Argimon, que ha defensat la "sensibilització" més enllà de les sancions. "Ho haurem de parlar i consensuar en altres entorns", ha indicat el secretari de Salut Pública."La fórmula s'ha de discutir i de debatre, només he donat la meva opinió personal", ha ressaltat Argimon, que ha indicat que la mesura s'està estudiant de portes endins per aquelles situacions en les quals no es pugui mantenir les distàncies de seguretat. També ha demanat a la ciutadania mantenir alta la guàrdia de cara a les reunions socials, que en els territoris amb restriccions no poden superar les 10 persones.El Departament de Salut ha registrat gairebé 1.000 contagis nous en el balanç d'aquest dijous al matí després d'unes quantes jornades a la baixa. En concret, ha notificat 974 casos més en les últimes hores , que eleven la xifra total d'afectats per la Covid-19 a Catalunya a 109.872. En l'informe, la conselleria també registra tres morts més. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 12.840 persones a Catalunya pel virus.Actualment hi ha 581 persones ingressades en hospitals catalanes per la Covid-19, set més que fa 24 hores. Pel que fa al registre de pacients greus a l'UCI, es manté intacte en 119 des de dimecres. Salut situa aquest dijous l'índex del risc de rebrot en 142,94, tres punts per sobre que el dimecres. Encara es manté alt, però estable.

