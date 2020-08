L'Advocacia de l'Estat estudia portar al TC la resolució antimonàrquica

L'Advocacia de l'Estat ja estudia si impugna davant del Tribunal Constitucional (TC) la resolució contra la monarquia que es va aprovar divendres passat al Parlament gràcies als vots de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP. El text, malgrat tot, no es va publicar de forma íntegra al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) per ordre del secretari general de la cambra, Xavier Muro, de qui el president Quim Torra n'ha demanat la dimissió . L'organisme estatal, però, avalua -així ho ha avançat El Confidencial - si el contingut aprovat conté preceptes inconstitucionals. En cas que ho considerés afirmatiu, portaria la resolució al TC, en la línia del que ha anat passant reiteradament al llarg de les últimes legislatures.Què no es va publicar del text tramitat per la mesa i votat al ple? En concret, Muro va vetar la publicació del punt de la proposta aprovada per JxCat, ERC i la CUP que ratifica el mandat de l'1-O i insta institucions i societat a continuar cap a l'objectiu de la independència. Tampoc va publicar un incís que fa referència a la "monarquia delinqüent", que formava part d'una resolució de la CUP, i tampoc un punt sobre el rei i la seva participació en "la laminació dels drets del poble català", que proposava ERC.La resolució es va acabar votant malgrat els advertiments del TC, que ha dit que el Parlament no pot debatre ni votar sobre aquests temes perquè són fora de l'àmbit competencial català, redoblant la pressió cap als membres de la mesa i insistint en la voluntat de condicionar el debat a la cambra, un fet que ve de lluny.

