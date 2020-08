Educació obre la porta a l'ús de mascareta també en els grups estables

Els departaments d'Educació i Salut no descarten recomanar l'ús de la mascareta també en els grups estables de les escoles. Ara com ara, el criteri continua sent que els alumnes, professors i personal educatiu n'hauran de dur en tot moment excepte en el grup estable. Tot i així, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i el director general de Personal de la Salut, Marc Ramentol, han obert la porta a canviar aquest criteri en funció de la situació epidemiològica del territori on es troba cada centre. çAixí, arribat el cas, es podria recomanar l'ús de mascareta en els grups estables amb alumnes de més de 10 anys. De tota manera, Bargalló ha insistit que la mascareta s'utilitzarà sempre i que l'excepció serà el grup estable. Ramentol ha insistit que en tots els espais fora del grup de convivència "les normes són les mateixes que en tota la societat". Per tant, l'ús de mascareta és obligatori. Al grup estable, la cosa canvia, i no cal utilitzar-la de manera obligatòria.El Govern prioritzarà la presencialitat a les escoles malgrat els previsibles casos positius que sorgiran durant el curs vinent. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, acompanyat dels directors generals Josep González-Cambray i Marc Ramentol, han detallat aquest dijous els protocols dissenyats de manera coordinada entre Educació i Salut per detectar i gestionar els contagis de Covid a les escoles a partir del setembre. La responsabilitat de les famílies i dels centres educatius, juntament amb la capacitat de diagnòstic i cerca activa de casos per part dels serveis de vigilància, seran clau per permetre que les dinàmiques de les escoles i institut continuïn malgrat que hi hagi algun cas i calgui aïllar algun grup estable. "En l'actual situació de l'epidèmia hi ha incidències i n'hi continuarà havent", ha advertit Bargalló.L'objectiu del Govern, ha detallat el conseller, és garantir la seguretat. "Les escoles són segures i no amplificadores", ha apuntat. En aquest sentit, l'escola ha de ser un "element de seguretat" en un context que pot ser de transmissió comunitària del coronavirus. El protocl, ha dit Bargalló, preveu qualsevol incidència que es doni posant èmfasi en la detecció precoç de casos, la cerca activa de nous casos i l'actuació ràpida davant dels casos. "Els centres educatius són clau", ha remarcat Bargalló. I per això, des de l'administració, es farà un "acompanyament dels centres" que ha d'anar lligat a una "informació constant" de la situació. "En alguns casos haurem d'acabar prenent decisions", ha admès el conseller.Què passa si hi ha un positiu en un grup estable? S'haurà de posar en aïllament el grup estable durant catorze dies. I si hi ha dos casos positius de dos grups estables en un mateix edifici? Es posarà en quarantena tot l'edifici. I a partir de dos casos positius en diferents grups i diferents parts del centre? En aquest cas, l'autoritat sanitària pot plantejar a l'autoritat educativa el tancament de tot el centre durant catorze dies. "La voluntat és la seguretat i això és la garantia del desenvolupament correcte de l'activitat pedagògica del centre", ha dit Bargalló.

