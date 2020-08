En quins casos s'haurà de quedar a casa un alumne?

El Govern prioritzarà la presencialitat a les escoles encara que hi hagi casos de coronavirus. Així ho ha explicitat aquest dijous el Departament d'Ensenyament, que ha detallat el protocol d'actuació que s'aplicarà a partir del setembre , amb el retorn a les aules dels alumnes catalans. En aquest sentit, el director general de Centres Públics del Departament d'Educació, Josep González, ha detallat en quins casos un alumne s'haurà de quedar a casa i no anar a classe.La clau, segons González, està en la corresponsabilitat de les famílies i en la comunicació constant entre aquestes i els centres. Un alumne no haurà d'anar a l'escola si compleix algun d'aquests quatre supòsits:Si és un cas positiu de Covid-19 i, per tant, està en aïllament.Si està esperant el resultat d'un test de coronavirus. El Govern es compromet a fer les proves en un màxim de 24 hores des que hi ha sospites.Si conviu amb una persona que ha donat positiu per coronavirus.Si ha de fer quarantena perquè forma part d'un grup estable -la classe- que s'ha hagut de confinar. Quan pot passar això? En cas que un alumne doni positiu, tot el grup estable s'haurà d'aïllar obligatòriament durant catorze dies.

