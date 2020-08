L'Ajuntament de Salou demana prohibir una manifestació de l'ANC

👉CONCENTRACIÓ 22/08 per la REPÚBLICA

Estem organitzant una concentració en el nostre municipi.

Esteu atents a les xarxes i seguiu les indicacions que us anirem passant per complir amb els requisits de l'alarma sanitària.

Junts som un poble imparable!

Ens veiem al carrer!!!! 💪 pic.twitter.com/lQdkR52UuS — ANC Salou 🎗 (@AncSalou) August 9, 2020

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha adreçat una carta al conseller d’Interior, Miquel Buch, i a la consellera de Salut, Alba Vergés, on els demana que reconsiderin la seva decisió d’autoritzar la concentració de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), "tenint en compte les circumstàncies actuals de pandèmia i contaminació vírica a Catalunya i a Espanya i la preocupació manifesta del Govern de la Generalitat sobre la transmissió de la Covid-19, a Catalunya". No és la primera vegada que el batlle, que va concórrer a les eleccions locals amb Junts, intenta que no es produeixi una manifestació independentista al municipi, però anteriorment ho havia fet al·legant que interferia en el turisme.En la missiva, l'alcalde apel·la "al sentit de la responsabilitat i al deure del Govern de la Generalitat de fer complir les normes sanitàries que en aquests moments han de prevaler per sobre de qualsevol altre dret que no sigui el de la salut de les persones". Per aquest motiu, i en coherència amb les manifestacions de preocupació i intranquil·litat fetes des del PROCICAT, des de les conselleries d'Interior i de Salut de la Generalitat i des del propi Govern, Granados argumenta que “caldria que consideressin amb més rigorositat i amb perspectiva de protegir la salut de les persones l'autorització d'actes com el que ens ocupa, que comporten aglomeració de persones i un risc important d'increment de casos d'infecció”. I afegeix que “és un acte d'irresponsabilitat convocar una concentració d'aquesta mena en el moment de pandèmia que estem vivint”.Fent referència a la situació turística actual, amb una crisi profunda del sector, sense turisme internacional i comptant només amb el mercat espanyol i de proximitat, “la concentració s’emmarca en una amenaça per a la economia de la població, segons el Pla Estratègic de l’Activitat Turística al Municipi de Salou”. Un pla que va néixer de la voluntat de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de Turisme per impulsar una reflexió compartida i conjunta de l'activitat turística, amb un compromís i implicació global, que va ser aprovat, unànimement, per totes les forces polítiques amb representació al Consell Rector del Patronat i els representants dels sectors econòmics de la ciutat, amb data de 27 de febrer de 2018.Una altra qüestió que es posa de manifest a la carta adreçada al Govern de la Generalitat és la inquietud i preocupació de moltes entitats turístiques empresarials i professionals de la Costa Daurada, ja que Salou és un municipi de gran dinamisme turístic, que acull visitants de diverses sensibilitats que cerquen una destinació vacacional tranquil·la i segura per passar els seus dies de vacances.Recordem que en data de 23 d’agost de 2018, la Junta de Portaveus municipal va acordar no autoritzar cap acte polític o reivindicatiu en diversos indrets del municipi "amb la finalitat de no ferir ni pertorbar cap sensibilitat política dels nostres visitants" i de protegir els interessos generals de la població, facilitant, tanmateix, itineraris i llocs alternatius per donar compliment i garantir el dret de manifestació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor