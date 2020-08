Justícia ha expedit 4.136 documents de nul·litat dels judicis franquistes des del 2017

El Departament de Justícia ha expedit 475 documents de nul·litat de judicis i consells de guerra dictats per causes polítiques a Catalunya durant el franquisme els sis primers mesos d'aquest any. Des del 2017 la Generalitat n'ha expedit 4.136.El 70 % de sol·licituds s'han fet per correu electrònic i la resta presencialment, a les oficines d'atenció ciutadana de tot Catalunya. El poden demanar les víctimes de tribunals franquistes des de 1938 fins al 1978, els seus familiars i altres persones interessades, a través de la pàgina web del Departament de Justícia o a través del telèfon 012. A Catalunya hi ha 66.629 persones contra les quals es va instruir un procediment judicial militar per causes polítiques durant la dictadura de Franco.El document fa constar, individualment, el nom i els cognoms de la persona processada pels tribunals militars il·legals de la dictadura. S'acompanya d'una carta del president de la Generalitat, on destaca la necessitat de restablir "l'honor, la dignitat i la memòria" d’una víctima "injustament processada pels tribunals franquistes".

