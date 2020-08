Mor un home de 61 anys que ha bolcat amb el tractor a la Bisbal del Penedès

Un veí del Vendrell de 61 anys ha mort en patir un accident amb el tractor que conduïa en una finca de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). El sinistre va passar dimecres, poc després de les set de la tarda. Segons informen els Mossos d'Esquadra, les primeres comprovacions indiquen que el vehicle hauria bolcat per un desnivell del terreny i que la víctima va quedar atrapada sota el tractor.Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc de l'accident, però no van poder fer res per salvar-li la vida.La policia ha obert una investigació i ha posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia del Vendrell i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor