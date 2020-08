JxCat carrega contra Sánchez i Iglesias: «La taula de diàleg no existeix»

Elsa Artadi, vicepresidenta de Junts per Catalunya (JxCat), diputada al Parlament i cap de files de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a el vicepresident, Pablo Iglesias, que siguin "homes d'Estat" i es posin a el front d'una solució a l'conflicte català, i ha negat que realment hi hagi una taula de negociació, perquè considera que no aposten pel diàleg. La mesa s'havia de reunir al juliol, però la situació del coronavirus, el final del tercer grau dels presos polítics per la intervenció de la Fiscalia i del Tribunal Suprem i les desavinences entre JxCat i ERC sobre com abordar la trobada l'han anat endarrerint."El que reclamem a Sánchez i Iglesias, que és el seu vicepresident, és que siguin homes d'Estat, que es posin a el front d'una solució, que és una cosa que fins ara no ha passat en aquest govern", ha assegurat en una entrevista d'Europa Press. Per Artadi, cal abordar des de la política el que és un conflicte polític, per la qual cosa els demana que siguin "demòcrates", defensin l'estat de dret i impulsin polítiques progressistes, cosa que creu que no han fet des que van començar a governar.Pel que fa a la taula de negociació entre governs, que s'ha reunit en tan sols una ocasió -ella forma part de la delegació catalana juntament amb altres dirigents de JxCat i ERC-, Artadi assegura que no existeix: "Hi ha una foto que un dia va interessar a Moncloa fer-la per explicar als seus socis europeus que ja tenien encarrilat el seu procés, i segurament també va interessar per desactivar mobilitzacions "a Catalunya."No hi ha ni taula de diàleg ni de negociació. Hi ha una foto, és tot el que hi ha ara mateix. Per negociar i dialogar ho has de preparar d'una altra forma, donar garanties i fer una feina que no s'ha volgut fer", ha lamentat. Segons la seva opinió, la Moncloa no ha fet cap pas ni té voluntat d'avançar. Fins i tot les competències de la Generalitat "són menys ara que abans de la investidura de Sánchez, han recentralizat amb la crisi del coronavirus, i han aprofitat per blindar la monarquia ".En preguntar-li si cal dissoldre la taula de negociació, ha recalcat que sempre estaran pel diàleg, però el que no poden fer és col·laborar en "una farsa i un engany".També ha apel·lat a fer valer el pes dels grups independentistes catalans a Madrid -JxCat, ERC i la CUP- per condicionar polítiques i exigències, i ha cridat a convertir el Congrés en un lloc on "teixir i ser llavor" de la unió de l'independentisme.Per a això, ha reclamat un esforç a totes les parts per evitar discrepàncies i recuperar així una "unitat estratègica, no necessàriament electoral", amb objectius comuns en favor de el procés d'independència i dels ciutadans."Defenso que intentem teixir complicitats, que no ens veiem abocats a solucions que ha pres un o altre, i aquí hauríem de fer el gran treball", ha sostingut Artadi, que apunta que una de les qüestions que JxCat, ERC i la CUP hauran d'abordar són els pressupostos generals de l'Estat de 2021.

