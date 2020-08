Catalunya suma gairebé 1.000 contagis nous i tres morts més per coronavirus

El Departament de Salut registra gairebé 1.000 contagis nous en el balanç d'aquest dijous al matí. En concret, notificat 974 casos més en les últimes hores, que eleven la xifra total d'afectats per la Covid-19 a Catalunya a 109.872. En l'informe, la conselleria també registra tres morts més. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 12.840 persones a Catalunya pel virus.Actualment hi ha 581 persones ingressades en hospitals catalanes per la Covid-19, set més que fa 24 hores. Pel que fa al registre de pacients greus a l'UCI, es manté intacte en 119 des de dimecres.Salut situa aquest dijous l'índex del risc de rebrot en 142,94, tres punts per sobre que el dimecres. Encara es manté alt, però estable.

