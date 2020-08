L'IPC cau per quart mes consecutiu i se situa en el -0,8% a Catalunya

La taxa anual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya va caure dues dècimes durant el mes de juliol, situant-se en el -0,8% interanual, segons les últimes dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al conjunt de l'Estat, va caure tres dècimes, situant-se en el -0,6%.El descens ve marcat per l'evolució en el preu dels combustibles i l'habitatge (inclou els subministraments), que el juliol va registrar variacions del -5,1% i el -3,8%, respectivament. On més es va incrementar l'import dels productes va ser l'alimentació (+2,3%), l'educació (+1,1%) i la moda i el calçat (+1,1%).Des que va esclatar la crisi de la Covid-19, Catalunya acumula quatre mesos consecutius en deflació.

