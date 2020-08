Advertència dels experts: «Hi haurà rebrots a les escoles, cal estar preparats»

El físic i investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Alex Arenas, adverteix que, si es reobren les escoles, hi haurà brots de la Covid-19 als centres perquè "el virus està entre nosaltres". El catedràtic assenyala que "ningú pot assegurar que la tornada a les escoles serà segura" i creu que els brots seran inevitables". "Però això no vol dir que no hi hagi un pla de contingència per tots els escenaris que poden passar", defensa. Per tant, considera que "tota la prevenció que es faci dins i fora l'aula serà importantíssima".En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Arenas creu que cal "perdre la por", recomana "estar alerta" per mantenir les mesures de seguretat i demana que no hi hagi alarma social en cas de rebrots.Arenas posa damunt la taula fer tests PCR a tots els professionals de la comunitat educativa abans que comencin les classes per garantir que "es comença des de zero, sense infectats". Per als alumnes, proposa que els infants de més de deu anys duguin mascareta perquè "a partir d'aquesta edat la infectivitat és com la d'un adult". A banda, a nivell de gestió dels centres, opina que cal establir horaris d'entrada i sortida esglaonats i remarca que hi haurà d'haver més personal a punt per cobrir baixes, "perquè s'infectaran".En previsió que alguna escola s'hagi de tancar temporalment si hi ha un nombre important de casos, Arenas creu que hi ha d'haver un pla per tal que el curs pugui seguir telemàticament a través d'internet. Finalment, posa l'accent en la tasca dels serveis socials, que hauran de garantir l'alimentació i la seguretat dels nens en situació de risc. "Espero que el pla d'Educació contempli totes aquestes possibilitats, i si no les contempla encara tenim temps i es poden fer millores. Hi ha gent que pot aportar idees i solucions", reivindica.Tot i els riscos que comporta l'obertura de les aules, Arenas creu que és necessari. "És importantíssim tornar a l'escola. El sistema socioeconòmic se sosté en bona part en l'escola. I per als nens és un procés de socialització, no només d'aprenentatge de continguts", remarca. El científic també anima l'administració per tal que tot aquest esforç serveixi per millorar el sistema educatiu.

