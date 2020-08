L'incendi d'indústria de Sant Fruitós de Bages, d'anit a les 11, ha afectat una nau de plàstics situada al P. St Isidre. Han treballat 16 dotacions #bomberscat que tenen el foc ESTABILITZAT. Continuen les tasques d'extinció. No hi ha afectacions personalshttps://t.co/xPfjsOm0rY pic.twitter.com/zDA2WBhhFI — Bombers (@bomberscat) August 13, 2020

Els Bombers de la Generalitat han donat aquest dijous al matí per estabilitzat un incendi que ha cremat totalment una nau industrial al polígon Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages. Setze dotacions hi han treballat des de les onze de la nit del dimecres. Quatre dotacions segueixen treballant-hi aquest dijous al matí en les tasques d'estabilització.La instal·lació té dues zones diferenciades, la de transport i logística, on hi havia tràilers que s'han protegit mentre s'evacuaven de l'empresa i la de fabricació de peces de plàstic amb dissolvents i pintures. No hi ha hagut afectacions personals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor