Els treballadors del Parlament rebutgen les «pressions» contra el secretari general

Els treballadors del Parlament surten en defensa del més alt funcionari de la cambra, el secretari general Xavier Muro, després que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el grup de JxCat n'hagin demanat el seu cessament per negar-se a publicar de forma íntegra al Butlletí Oficial les resolucions del debat sobre la monarquia. Muro s'hi va negar per no contravenir les ordres del Tribunal Constitucional, que al seu dia el va advertir personalment.El Consell de Personal ha enviat aquest dimecres al vespre una nota als dos-cents treballadors de la cambra, a la que ha tingut accés, que deixa clar el "desacord" amb qualsevol "pressió", també les provinents del poder executiu, que es pugui fer sobre els funcionaris de la cambra.L'òrgan de representació dels treballadors de la cambra afirma que els funcionaris, i entre ells Muro i els lletrats, que també van avisar la mesa que el contingut del debat anava més enllà del marc vigent que marca l'ordenament jurídic espanyol, actuen d'acord amb les normes de què disposen. Segons que afirmen, actuen "d'acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat i confidencialitat". Uns principis regulats pels articles 102 i 103 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament. ls lletrats també s'han posicionat a favor de Muro arran de la polèmica amb Torra i el seu grup parlamentari. El Consell de Personal també es va posicionar el passat gener contra les ingerències i les advertències als funcionaris del grup de Ciutadans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor