Els Pujol reclamen l'arxiu de la causa i defensen que l'expresident mai va afavorir els fills

La família Pujol sosté que l'Audiència Nacional els atribueix un delicte d'organització criminal pel simple fet de "ser Pujol", en una "mena de responsabilitat de la tribu", sense que l'expresident català hagi fet mai "la més mínima gestió" per afavorir els negocis dels seus fills. Així consta en l'escrit que ha presentat la seva defensa, liderada pels advocats Cristóbal Martell i Albert Carrillo, al qual ha tingut accés Efe i que ha estat publicat per diversos mitjans Els advocats, en essència, reclamen que s'arxivi el procés contra l'expresident Jordi Pujol, la seva esposa Marta Ferrussola - ara en estat greu per una caiguda a la casa de Queralbs - i els seus set fills, en considerar que l'únic delicte que podrien haver comès és el de frau fiscal pels fons ocults a Andorra, encara que ja hauria prescrit.De la Mata va tancar fa unes setmanes la instrucció de la peça principal del cas Pujol, que va arrencar l'any 2012, i considera provat que els fets investigats serien constitutius d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i falsedat documental. En la resolució, de 509 pàgines, el jutge procedia contra la família i també contra 18 persones més que van participar o col·laborar en les activitats il·legals.Sobre el patrimoni dels Pujol, una de les grans incògnites que ha de resoldre el judici, De la Mata considera que prové de diverses fonts i diu que no s'ha pogut acreditar que provingui de l'herència de l'avi Florenci, com argumenta la família. "Durant la investigació no s'ha aportat cap element que permeti contrastar la veracitat d'aquesta versió ni tampoc s'ha subministrat cap explicació raonable i contrastable per cap dels investigats sobre aquest particular", apunta el jutge.Paradoxalment, considera, els investigats neguen tenir coneixement de la localització del llegat, l'entitat bancària on va estar dipositat i el moment que va arribar a Andorra, i en quins productes es va invertir.

