Els cribratges massius per detectar asimptomàtics aterren a Barcelona

Un dels mantres que ha anat repetint Josep Maria Argimon des que ha assumit el càrrec de secretari de Salut Pública és que cal passar de la restricció a la responsabilitat per controlar la pandèmia. Estabilitzats els contagis en un període de temps que ha estat crític, la Generalitat aspira -a diferència del que ha passat fins ara- a anar un pas per davant del coronavirus a través del cribratge massius, que ja s'ha posat en pràctica en zones puntuals del país per detectar asimptomàtics i que en els propers dies aterrarà a Barcelona. En concret, als barris de Torre Baró i del Besòs.Això no vol dir que siguin els únics, tenint en compte que Laia Bonet, tercera tinent d'alcalde de la ciutat, ha assenyalat que s'estan plantejant ampliar-ho a més zones de la capital catalana. "Així obtindrem el mateix resultat a tot Barcelona", ha reflexionat Bonet, que se seguiran criteris demogràfics i socioeconòmics per prioritzar on es fan els tests. Una de les preocupacions de la Generalitat es basa en aquells barris en què els seus habitants no poden deixar d'anar a treballar per la seva situació econòmica i on, per tant, l'impacte de la pandèmia és major. En la primera onada, per exemple, els efectes a Nou Barris es van notar el doble que a Sarrià-Sant Gervasi.Les proves, en tot cas, han de servir per continuar mantenint a ratlla el virus. "No només ens serveix estabilitzar la pandèmia, sinó que hem de tenir la capacitat de reduir els contagis", ha assenyalat aquest dimecres la consellera de Salut, Alba Vergés, des de Santa Coloma de Gramenet. La localitat metropolitana és una de les que ha acollit carpes per fer test PCR massius, i els beneficis s'han notat en tan sols una setmana: la taxa de reproducció ha passat d'1,24 a 0,85. L'objectiu d'aquestes proves és detectar els asimptomàtics, claus en la cadena de contagi però que costen de detectar perquè no s'acosten als centres d'atenció primària en no tenir quadre clínic.Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma, ha fet una crida a mantenir les prevencions encara que els resultats obtinguts en la prova PCR siguin negatius. "Si fem les proves però després la gent no segueix les normes sanitàries per evitar la propagació, malament rai", ha assenyalat Parlon, mentre que Vergés -com ja va fer dimarts Argimon- ha remarcat que el nombre de casos "continua sent alt"- no baixa dels 500 diaris - i el risc de rebrot continua latent. Davant d'això, s'ha posat en marxa un protocol segons el qual els contactes estrets de positius han de fer una quarentena de 14 dies Quin resultat han tingut, fins ara, els cribratges que s'han anat fent? A Sabadell, segons les últimes dades facilitades per Salut, s'han fet 3.099 proves amb un 1,8% de positius, mentre que a Terrassa les xifres han estat de 1.173 PCR realitzats i un 0,93% d'infectats per coronavirus. En el porta a porta que es va monitoritzar a Ripollet, el percentatge va pujar fins al 4,3% dels 329 testos efectuats. Si se sumen totes les dades del Vallès Occidental, el total de positius va ser de l'1,58%.En aquesta comarca es va optar perquè tothom que s'acostés a fer-se el test fos gent sense símptomes. En el cas de Granollers, on el cribratge va ser mixt -això vol dir que les proves es van fer a gent que presentava quadre clínic assimilable al coronavirus-, el percentatge es va elevar al 10,2%. 72 de les 108 persones que han donat positiu fins ara a la capital del Vallès Oriental no presentaven símptomes. "Es tracta de ser més proactius a l'hora de detectar el virus", va assenyalar dimarts Argimon, a qui des de Junts per Catalunya (JxCat) se situa com a artífex del canvi de tendència. El seu nom el va suggerir el president de la Generalitat, Quim Torra, a mitjans de juliol Aquest dijous, amb la logística en marxa per fer els tests a Barcelona, la Generalitat presentarà els detalls del nou curs escolar en una roda del conseller Josep Bargalló -Educació-. Les incògnites persisteixen quan queda només un mes per a la tornada a l'escola, que estarà marcada pel coronavirus. Des del mes de març, els alumnes només han trepitjat testimonialment les aules quan ja s'acabava el curs, i com a molt han pogut fer amb una certa normalitat els casals d'estius, pendents sempre de quines eren les novetats relacionades amb la pandèmia i de si hi havia contagis.A la tarda, Argimon s'encarregarà d'aportar novetats relacionades amb les residències d'avis, un dels espais en què el coronavirus va causar més morts. Les competències continuen en mans de Salut -es van treure de Treball, Afers Socials i Famílies en el pic de la pandèmia, a principis del mes d'abril -, i les visites de familiars continuen a expenses de les xifres de contagis. Després de mesos per darrere del virus i amb mancances a l'hora de fer tests i de liderar la prevenció, ara la Generalitat aspira a tenir, a diferència del que ha anat passant des del març, una certa capacitat d'iniciativa.

