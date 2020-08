Milers de multes podrien no ser vàlides pels marges d'error dels radars

Des de fa uns anys, la Direcció General de Tràfic lluita de manera incansable per reduir el nombre d'accidents mortals a les carreteres, les causes principals dels quals són les distraccions al voltant i, especialment, l'excés de velocitat. I la manera més efectiva per evitar que els conductors circulin per sobre dels límits de la via són els radars. Però, algunes vegades, les seves sancions podrien no ser vàlides.Així ho ha fet públic El Confidencial després d'analitzar el darrer informe d'Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en què asseguren que cinc noves sentències judicials han estimat els seus recursos, donant la raó als conductors que havien estat sancionats. El motiu d'aquesta resolució és que els radars que han emès multes per excés de velocitat no han tingut en compte els marges d'error.Així, totes aquestes multes que tenien una quantia de 300 euros, a més de la pèrdua de dos punts del carnet de conduir, queden reduïdes a 100 € i sense detracció de punts. En molts casos, però, quan el conductor rep la multa decideix abonar-la ràpidament i gaudir de la modalitat de pagament ràpid, amb l'objectiu de reduir-la al 50%.És per això que molts conductors eviten reclamar sancions i decideixen acatar-les. Aquesta situació genera que, en molts casos, l'usuari tan sols es plantegi que els marges d'error dels radars no estiguin ben establerts.Segons l'AEA, es calcula que des del maig del 2010 s'haurien imposat més de dos milions de multes amb sancions superiors a les establertes per la llei. Això hauria suposat una quantitat total a l'Estat propera als 400 milions d'euros.

