Albert Pla crea una videosèrie dedicada als Borbons

El cantant Albert Pla llençarà la videosèrie España de Borbón sobre "l'Espanya borbònica", que es veurà per YouTube i estrenarà els seus capítols a MondoSonoro. Així ho han fet públic aquest matí fonts properes al cantant a Europa Press."És per a mi un motiu d'orgull i satisfacció contar la història dels Borbons amb rigor, amor a la pàtria, sacrifici i lleialtat al regne d'Espanya", ha dit el cantant.El primer capítol, el prefaci i la introducció a la videosèrie ja estan disponibles al YouTube . Aquí és on el cantant avança quins assumptes tractarà durant la producció. Sobre el contingut, ha dit que hi haurà de tot, i ha afegit: "Homicidis, genocidis, parricidis, magnicidis, tots els 'cidis' que han comès aquests Borbons"."Digue'm tu algun delicte del Codi Penal espanyol que no hagin infringit els Borbons en algun moment de la història", ha afirmat Pla. Al mateix temps, ha invitat a Netflix a imaginar tot allò que pot fer, "si al 'merdeta' de traficant de Pablo Escobar" ja li van dedicar 80 episodis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor