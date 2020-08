Podem recorre la imputació i denuncia una «causa general» contra el partit

D'altra banda, Podem assegura en el seu recurs a l'Audiència Provincial que els fets denunciats " no tenen cap suport indiciari ni tenen la rellevància penal suficient per iniciar una instrucció judicial ", ja que la considera un tipus " d'investigació prospectiva o causa general " .

Podem ha presentat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Madrid sol·licitant la nul·litat de la causa en què el partit ha estat imputat com a persona jurídica en considerar que les proves que diu haver aportat l'advocat acomiadat José Manuel Calvente són simples "sospites", no tenen "rellevància penal" i a més van ser obtingudes de manera "il·lícita". La formació manté, a banda, que existeix una "causa general" en contra seva.L'escrit, de 26 pàgines i al qual ha tingut accés Europa Press, afirma sobre la interlocutòria d'imputació: "Peca de nul·litat radical i de ple dret, en tant que la documentació aportada pel denunciant hauria estat obtinguda vulnerant el deure de sigil i confidencialitat que implicava l'exercici de les funcions del seu càrrec, en detriment de el dret fonamental a la intimitat que és predicable tant de les persones jurídiques així com dels membres que la componen i de terceres persones afectades per aquesta intromissió injustificada".En la seva opinió, la documentació aportada per Calvente al jutjat d'instrucció número 54 de Madrid, que l'ha portat a imputar el partit i diversos dirigents per possible malversació i administració deslleial, té "un efecte contaminant sobre la resta de les proves que es puguin obtenir en el si del present procediment "."Com es pot comprovar tant de el text de la seva denúncia com de la declaració prestada en seu judicial, resulta obvi que la documental aportada va ser obtinguda en l'exercici de les seves múltiples càrrecs i funcions en Podem. El fet que el seu règim de contractació fos per compte aliena en absolut altera ni la seva prerrogativa ni la seva obligació de guardar secret professional, les quals romanen incòlumes, com reconeixen expressament tant l'article 27.4 de l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola com l'article 46 dels Estatuts de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona", explica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor